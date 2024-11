Al Concordia di Venaria Reale in scena le tante anime della gospel musica

Le tante anime della gospel music sono rappresentate sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale, sabato 7 dicembre, dal Sunshine Gospel Choir, vincitore dell’How Sweet The Sound 2024, la prima edizione europea del celebre concorso americano, tra i più importanti a livello internazionale, che ha visto sfidarsi lo scorso mese di ottobre alla Royal Albert Hall di Londra i migliori ensemble di gospel.

Fondato e diretto da Alex Negro, Sunshine Gospel Choir da oltre 25 anni interpreta la musica dell’anima senza frontiere. Sulla scena dal 1998, anche se le prime apparizioni della stessa formazione risalgono al 1996 come MDV Gospel Choir, ha all’attivo nove album e un DVD, centinaia di concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, programmi televisivi, teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica. All’attività concertistica si affianca la partecipazione a trasmissioni televisive in prima serata sui principali network nazionali RAI (Telethon 2006, Trebisonda 2008, Gran Concerto 2010), Mediaset (Una voce nel sole, 2001, Capodanno on Ice 2011- 2013-2014), SKY (Cortina Incontra 2007), Finale Euro League Basket Macabi Vs Barcellona 2014 mondovisione - Forum Assago, passaggi radiofonici in Italia ( Radio DJ, Radio RAI, GRP Radio Montecarlo) e negli Stati Uniti, partecipazione a festival e rassegne musicali.

Alex Negro, il direttore artistico responsabile della scelta del repertorio e degli arrangiamenti, ha creato una formazione multietnica di 60 coristi (professionisti e amatori) tra soprani, contralti, tenori e baritoni, accompagnati dal tenore Joe Nicolosi, dalla soprano Rosanna Russo e da una band professionista di quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria.