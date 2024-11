Chivasso finalista al bando dei “Comuni Virtuosi”

Accanto a realtà come Bologna, La Spezia e Firenze, il Comune di Chivasso è tra le 72 municipalità italiane approdate alla fase finale della diciottesima edizione del Premio Comuni Virtuosi, promosso dall’omonima Associazione con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra, Borghi Autentici d’Italia e Amodo (Alleanza mobilità dolce).

L’amministrazione comunale ha candidato il progetto denominato “ChiVASsostenibile” in cui nella variante generale del Piano Regolatore Comunale si introduce un Piano di misure di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di preservare la salute dei cittadini.

“Nell’ottica di conciliare lo sviluppo economico, umano ed ambientale generando non solo reddito, ma sostenibilità socio-culturale ed ambientale nel lungo periodo – ha spiegato il sindaco Claudio Castello -, si è posto a base della progettazione del nuovo strumento urbanistico la valutazione dei rischi dovuti al cambiamento climatico con la conseguente definizione di strategie di misure di adattamento da applicare al territorio comunale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la sicurezza ambientale del territorio”.

“Per la valutazione del livello di rischio climatico – ha aggiunto il vice sindaco con delega all’Urbanistica Pasquale Centin - si è proceduto allo sviluppo di un approccio metodologico strategico urbano partendo dall’integrazione dei dati opensource disponibili a livello di area vasta, proseguendo con l’identificazione delle zone urbane con maggiore vulnerabilità su cui applicare indicatori per quantificare il livello di debolezza e conseguentemente individuare misure di adattamento climatico a scala urbana e microurbana, con la possibilità di misurare l’efficacia delle misure implementabili nell’ambito di una Valutazione Ambientale Strategica”.

“Stiamo sperimentando – ha detto l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi - un approccio metodologico in grado di valutare il livello di rischio climatico con mappe georeferenziate che mettano in luce le microzone urbane a maggiore vulnerabilità climatica, predisponendo specifiche misure di adattamento per prevenire e limitare i rischi legati ai cambiamenti climatici. In questo senso, il Comune di Chivasso è apripista nell’adozione di questa visione strategica”.

A decretare il vincitore del bando, il prossimo mese di dicembre, sarà una giuria composta dai membri del Comitato Direttivo nazionale della rete.