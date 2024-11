Fondazione Via Maestra, nominato il nuovo consiglio di amministrazione: Tommaso Servetto è il presidente

Durante la riunione tenutasi ieri presso il Teatro della Concordia, il Collegio dei Fondatori della Fondazione Via Maestra ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Chiara Turino, avvocatessa già membro del precedente CdA, ed Elisa Bruson, commerciante di Venaria Reale. A ricoprire il ruolo di Presidente è stato designato Tommaso Servetto, avvocato e membro del Senato Forense.

Alla riunione erano presenti il sindaco Fabio Giulivi, in qualità di Presidente del Collegio dei Fondatori, e i componenti Lara Tonello e Chiara Mandas. Hanno partecipato anche gli assessori alla Cultura, Marta Barbara Santolin, al Turismo, Eventi e Commercio, Monica Federico e ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Giuseppe Di Bella.

Il sindaco, Fabio Giulivi, dichiara: «La Fondazione Via Maestra è un pilastro della crescita culturale di Venaria Reale. Ringrazio il precedente CdA e il presidente Diego Donzella per l’impegno profuso e auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e al presidente Tommaso Servetto. Sono certo che la loro guida rafforzerà il ruolo della Fondazione come punto di riferimento culturale per la nostra comunità».

La Fondazione è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2007, e il suo atto costitutivo è stato formalmente sottoscritto il 20 giugno 2008 presso il Comune di Venaria Reale.

Tommaso Servetto, presidente Fondazione Via Maestra, afferma: «Ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Collegio dei Fondatori per la fiducia riposta in me. Ho accettato l’incarico con piacere, contagiato dell’entusiasmo del Sindaco e degli Assessori comunali. È in programma per la Fondazione un periodo di impegno intenso in relazione ai nuovi progetti in corso di sviluppo, come il nuovo Hub della Cultura e molto altro ancora. Ringrazio il Presidente che mi ha preceduto, Diego Donzella, per la preziosa attività fino ad oggi svolta e che con il nuovo CdA cercheremo di portare avanti con il massimo impegno e dedizione. Mi servirà ovviamente la collaborazione e l’esperienza del direttore Mirco Repetto, di tutti gli attuali dirigenti e di tutti i dipendenti della Fondazione, con i quali auspico una proficua e reciproca sinergia».

Gli incarichi conferiti all'interno della Fondazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge, sono a titolo onorifico e non prevedono alcun compenso. Tali incarichi si concludono al termine del mandato del Sindaco, salvo eventuali revoche.

La Fondazione, nata per sostenere lo sviluppo culturale del territorio, ribadisce il proprio impegno nella gestione, valorizzazione e promozione delle attività e delle strutture museali, teatrali, bibliotecarie e culturali in genere. Con un’attenzione particolare alla conservazione e manutenzione del patrimonio culturale ricevuto o acquisito, la Fondazione intende essere un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale della comunità.