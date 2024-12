Jacob Collier secondo annuncio del cartellone 2025 di Sonic Park Stupinigi

Secondo annuncio per Sonic Park Stupinigi 2025: il grande parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi torna a vivere di musica con una line up internazionale e assolutamente di primo piano.

A esibirsi mercoledì 16 luglio, Jacob Collier: amato dal pubblico e acclamato da musicisti e critici come uno degli artisti più talentuosi e innovativi in circolazione, il cantautore, produttore e polistrumentista Jacob Collier ha conquistato il mondo creativo.

La sua discografia gioiosa e che sfida i generi, composta da cinque album, gli ha valso 6 GRAMMY e 15 nomination, inclusa quella per l’ Album dell’ Anno nel 2021 e nel 2025, rendendo Collier il primo artista britannico a vincere un GRAMMY per ciascuno dei suoi primi quattro album. Collier dipinge con un vasto repertorio di strumenti musicali, creando armonie intricate, forme ritmiche e colori melodici che costruiscono un mondo multisensoriale per i suoi fan e per i suoi collaboratori in tutto il mondo. Questo approccio gioioso e contagioso alla musica ha attirato oltre 100 collaboratori fino ad oggi, tra cui Coldplay, SZA, Brandi Carlile, Camilo, la cantante maliana Oumou Sangaré, il maestro del mandolino Chris Thile e il leggendario compositore Hans Zimmer.

Dopo l’annuncio di Gianna Nannini (15 luglio), la line up della nuova edizione di Sonic Park Stupinigi presenta così il suo primo nome internazionale. Organizzata da Fondazione Reverse, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, Sonic Park Stupinigi è una rassegna promossa dalla Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino.