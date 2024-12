Cambio al vertice di Skf industrie: Cedrone va in pensione, da dicembre il presidente è Sandro Chervatin

Cambio al vertice di Skf Industrie. Con l'avvio al pensionamento di Aldo Cedrone, infatti, i consigli di amministrazione di SKF Industrie, SKF Seals Italy, SKF Metal Stamping e Tenute hanno tenuto le loro assemblee. Ufficializzate le dimissioni, hanno nominato Sandro Chervatin presidente e amministratore delegato di SKF Industrie S.p.A. nonché presidente di SKF Seals Italy S.p.A, SKF Metal Stamping S.r.l. e Tenute S.r.l. Le nomine decorrono dal 1° dicembre.



In SKF dal 1985, Cedrone ha ricoperto diversi incarichi strategici nel Gruppo SKF in Italia e all’estero. È stato responsabile di tutte le unità in SKF per la produzione di cuscinetti per il settore Automotive e nominato SKF Ball Bearing Cluster Director, con la responsabilità di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e automotive. Negli ultimi anni è stato anche Acting President per la Business Area EMEA.