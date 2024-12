Questa sera alle ore 21 nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti Giubilato, Piomboni, Riparbelli e Bisconti

Ancora un venerdì sera all’insegna di “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News, giunto al settimo appuntamento stagionale. Anche questa sera puntata ricca di ospiti, collegamenti e interviste. L’ospite in studio sarà il libero della BAM Mondovì Morgana Giubilato. Tre i collegamenti in programma: quello con l’opposto Nicole Piomboni (CDA Talmassons), con il libero della FGL-Zuma Castelfranco Pisa Veronica Bisconti e infine quello con la centrale della Narconon Volley Melendugno Chiara Riparbelli. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con Federica Pelloni (Uyba B.A.), Yasmina Akrari (Wash. Pinerolo), Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo), Alessandro Beltrami (Futura B.A.), Giada Cecchetto (Futura B.A.), Nello Caliendo (Clai Imola), Alessia Fini (BAM Mondovì) e Claudio Basso (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.