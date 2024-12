Ci si prepara al Premio InediTO-Colline di Torino: il bando del concorso letterario scade a fine gennaio

In un periodo in cui la guerra è tornata a insidiarsi inspiegabilmente nelle nostre vite, è necessario adattarsi alle circostanze e agire di conseguenza, attraverso le risorse offerte dall’arte e dalla cultura. “À la guerre comme à la guerre” è la nuova grafica illustrata da Margherita Giusti di MUTA animation per la XXIV edizione del Premio InediTO-Colline di Torino 2025. Il concorso letterario, il cui bando scadrà il 31 gennaio 2025, è dedicato alle opere inedite in lingua italiana e a tema libero, e si rivolge a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica).

Migliaia gli iscritti in questi anni da tutta Italia e dall’estero (Europa, Stati Uniti, America centrale, Sud America, Africa, Asia, Australia), centinaia gli autori già affermati o esordienti, di ogni età e nazionalità, premiati e scoperti, che il premio ha sostenuto e accompagnato verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo senza abbandonarli al loro destino.

Grazie al montepremi di 8.000 euro i vincitori delle sette sezioni ricevono un contributo per la pubblicazione, promozione e produzione delle opere. Saranno inoltre assegnati i premi speciali “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di scrittori non viventi (conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo, Alessandro Manzoni, ser Piero Da Vinci e Grazia Deledda), “InediTO Young” destinato ad autori minorenni, i nuovi “InediTopic” ispirato alla grafica di questa edizione e “InediTO I.A.” a un’opera realizzata tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A differenza delle opere e dei testi iscritti alle sezioni del concorso che non devono essere generati tramite software di I.A. (come ChatGPT).

Il premio è organizzato dall’associazione Il Camaleonte di Chieri (TO) e diretto da vent'anni da Valerio Vigliaturo. Il Comitato di Lettura è presieduto da Riccardo Levi, la Giuria dalla scrittrice torinese Margherita Oggero ed è formata dai poeti Umberto Fiori e Francesca Serragnoli, dagli scrittori Enrico Pandiani, Eleonora C. Caruso, Graziano Gala, Elena G. Mirabelli, Daniele Barbieri e Sonia Caporossi, dagli attori Ilaria Drago e Alessandro Averone, dai registi Adriano Valerio, Irene Dorigotti, dai cantautori Peppe Voltarelli e Beatrice Antolini, e dai vincitori della passata edizione.

Entro marzo la designazione dei finalisti (realizzata nella scorsa edizione alla Scuola Holden) che riceveranno una scheda di valutazione, a maggio la proclamazione dei vincitori al Salone del Libro di Torino e la premiazione che si svolgerà attraverso la consegna dei premi e un reading dedicato alle opere dei vincitori (cui hanno partecipato in passato, tra gli altri, Giorgio Conte, Franco Branciaroli, Eugenio Finardi, David Riondino, Francesco Baccini, Alessandro Haber, Gipo Farassino, Arturo Brachetti, Rita Marcotulli, David Riondino, Red Ronnie e Lella Costa. Mentre, in collaborazione con il Salone OFF, sono stati ospitati a Chieri gli scrittori Marc Augé, Andrea Vitali, Giuseppe Catozzella e Michela Marzano, diventata poi giurata del concorso).

Il premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ha ottenuto in passato il contributo e l'alto patrocinato del MIBACT, e nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Città di Chieri e Città di Moncalieri, il patrocinio e contributo in servizi della Città di Torino, il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Salone del Libro, il sostegno di Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Iren e la sponsorizzazione di Aurora Penne. Inoltre collabora con Film Commission Torino Piemonte, Etnabook Festival, Biblioteche Civiche Torinesi, SBAM (Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino), Accademia dei Folli, Tekla Films e L’Altoparlante.

Per il bando completo consultare il sito: WWW.PREMIOINEDITO.IT

Per info: info@premioinedito.it, cell. 3336063633