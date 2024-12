Il sindaco delle Olimpiadi dà il nome al piazzale del Palaghiaccio di Pinerolo

È stato sindaco dal 1996 al 2006 ed è stato protagonista del coinvolgimento di Pinerolo nelle Olimpiadi 2006. Per questo motivo, stamattina, il Comune gli ha intitolato il piazzale del Palaghiaccio. Una data non casuale, perché il primo dicembre di 28 anni fa c’è stata la prima elezione a sindaco di Alberto Barbero (1941-2010). A ricordarne la sua figura sono stati il vescovo emerito Pier Giorgio Debernardi e l’ex senatrice Magda Zanoni, che ha condiviso l’esperienza con Barbero. Presenti anche componenti della famiglia, tra cui il figlio Luca, che siede in Consiglio comunale: “Ho sempre distinto il mio ruolo istituzionale, da quello di essere il figlio di Alberto Barbero, ma posso dire che credo si meriti questa intitolazione perché è stato un grande sindaco”.

Unica nota stonata della giornata sono i cartelli che portano il nome del piazzale, andranno sostituiti, perché sono stati realizzati con la scritta “pinerolo” con la p minuscola.