Miguel Gomes, da Cannes a Torino per presentare il suo Grand Tour

L'acclamato regista Miguel Gomes arriva a Torino per presentare al pubblico del Cinema Nazionale, il film Grand Tour, vincitore del Premio per la migliore regia a Cannes 2024.

La proiezione in presenza del regista sarà sabato 7 dicembre alle ore 20.15,

La trama

Designato dal Portogallo per la corsa all’Oscar, il film segue le vicende di Edward, funzionario dell'Impero britannico, che nel 1917 intraprende un viaggio dalla Birmania alla Cina: il Grand Asian Tour. L'uomo in procinto di sposare la fidanzata Molly, di mollare tutto e di scappare. Molly però, non si arrende, e all'insaputa del fidanzato decide di seguirlo.