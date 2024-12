Casa Futura Residenza Corso Duca Abruzzi

Casa Futura apre le porte in Corso Duca degli Abruzzi 4 a Torino per ospitare anziani autosufficienti in un ambiente confortevole e curato nei minimi particolari.

Una realtà organizzativa ben rodata che garantisce a persone anziane autosufficienti di poter soggiornare con tutti i servizi di assistenza H24 per tutto l'anno.

Il format creato dall'imprenditore John Fornaresio sta avendo molto successo e lui stesso dice "contiamo di aprire a breve la quarta sede sul territorio Torinese... La più grande soddisfazione è risolvere il problema alle famiglie per fare vivere i propri cari in un ambiente protetto e sicuro, e vedere le persone contente di affidarsi a noi", ad oggi contiamo tre sedi con gestione diretta e due sedi in franchising, contiamo a breve di espandere il progetto in altre regioni del nord Italia.

Per quale motivo conviene affidarsi ad una casa famiglia rispetto che un’assistenza a domicilio con una badante?

Anzitutto per una questione di sicurezza perchè i nostri ospiti sono monitorati H24 7su7 da personale selezionato e qualificato, poi perchè entrando a far parte del mondo Casa Futura non si hanno più gli impegni di dover gestire il rapporto con il personale a domicilio (gestendo ferie, malattie, sostituzioni ecc), ma ci si affida ad una struttura organizzata che garantisce tutti i servizi necessari alla vita quotidiana. Inoltre per una questione di costi perchè le nostre rette includono tutti i servizi senza sorprese, mentre assumendo delle badanti si possono avere straordinari, contributi e costi extra imprevisti continuamente.

Come è nata la residenza di Corso Duca degli Abruzzi?

Ho valutato interessante la residenza di Corso Duca Degli Abruzzi perchè unisce l'esclusività di una zona di alto livello nella città di Torino unita alla comodità di tutti i servizi di prima necessità, avendo i nostri ospiti anche la possibilità di uscire in autonomia ricerchiamo location esclusive che offrono tutti i servizi necessari in contesti di pregio e signorili"

Come vengono impostate le rette?

Le nostre rette sono "calmierate" pertanto non incide la zona o la qualità dell'appartamento, ma appunto per prima cosa vogliamo offrire alla maggior parte delle famiglie di poter entrare in una struttura privata mantenendo dei costi abbordabili con un servizio che include tutti gli aspetti assistenziali, in modo da togliere qualsiasi impegno ai nostri ospiti dalle incombenze della vita quotidiana, e sollevare i parenti dalla responsabilità continua di dover gestire situazioni che necessitano assistenza professionale.

Che ambiente si trova all’interno delle residenze Casa Futura?

Essere un ospite di casa Futura da una serie di vantaggi perchè l’attenzione dei dettagli è massima per ogni singola persona… Assistenza H24 da personale specializzato, pasti realizzati con cucina fresca giornaliera con menù studiato da nutrizionista a base di carne, pesce, verdure, frutta con un assortimento settimanale (questo per garantire la massima qualità nei prodotti), corsi di ginnastica, massaggi personalizzati con fisioterapisti e attività ricreative con animatrice come ad esempio il dipingere e attività ricreative… insomma una realtà che garantisce un assistenza alle persona in un ambiente famigliare sentendosi come a casa propria ma assistiti in ogni momento della giornata.

Informazioni e contatti:

Futura Home srls

Via Luigi Cibrario 32 Torino

Telefono: 389 565 7474