Ad Alpignano arriva "Natale in Luce"

È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la presenza di simboli del Natale quali l’albero, il presepe e Babbo Natale, animazioni a tema natalizio. La manifestazione ha quindi un carattere profondamente culturale e ricorrente in quanto viene effettuata ormai da tempo almeno una volta all’anno.



La Pro Loco di Alpignano, in collaborazione con il Comune di Alpignano, ha ideato un ricco programma per il mercatino di Natale del prossimo 8 dicembre 2024 proposto sotto il titolo “Natale in Luce ad Alpignano”.



Verrà allestito in piazza Caduti, via Fontaine e corso Torino un mercatino di Natale.



Sono previsti 85 banchi di hobbisti, 25 banchetti delle associazioni, qualche delizia di dolci, miele, insaccati e lo street food di Pro Loco Alpignano con polenta e cinghiale e quello dell’Associazione Artigiani e Commercianti con la cioccolata calda. Si tratta di oltre 100 gazebo che renderanno interessante la visita per tutti gli alpignanesi e non solo.



Ci sarà spazio così anche per le associazioni di volontariato che avranno l'opportunità di promuovere la propria attività e far conoscere il proprio impegno sociale che sia di beneficenza, turistico, culturale o sportivo. Ogni associazione avrà una vetrina preziosa addobbata per il Natale che permetterà di raccontarsi, illustrare il proprio impegno e far emergere la propria rilevanza nel tessuto sociale. La giornata sarà anche occasione per tutti di scambiarsi reciprocamente gli auguri di buone feste.



Sul piazzale della cappella verrà allestita la casa di Babbo Natale con il contributo del Gruppo Scout di Alpignano, insieme a un bosco di 20 alberi di Natale realizzati dalle associazioni di Alpignano, un’idea per riportare la gioia attraverso la bellezza del Natale in piazza Caduti ad Alpignano.



Con l’aiuto delle Associazioni alpignanesi, si vuole fare delle festività natalizie un momento di unione tra le diverse anime della città e di reciproco sostegno tra il volontariato cittadino. La Pro Loco di Alpignano sceglie di adottare il simbolo dell’albero per unire e raccontare una città composita e inclusiva attraverso i valori dell’accoglienza, della sostenibilità e della bellezza, alberi fatti di fantasia ma anche di luci e colori. Questo renderà il Natale una festa per tutti, con tutti e di tutti.



Il bosco, davvero unico nel suo genere, sarà inaugurato e acceso alle ore 17.00 dell’8 dicembre alla presenza del Sindaco.



Momenti di musica, danza e canti natalizi saranno proposti durante la giornata.



In particolare, ci saranno le esibizioni dello Studio Danza Visconi, del ballo Country” e del coro di Nuova Musica Più, la slitta di Babbo Natale del Borgo Talle e la musica itinerante delle zampogne; ci sarà infatti Nino, lo zampognaro del Piemonte.



Alle ore 17.30 arriva lo spettacolo di fuoco! Due abili giocolieri raccontano il Natale con funamboliche giravolte illuminando la notte con le loro torce.