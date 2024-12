In arrivo nuovi agenti della polizia locale a Nichelino e Beinasco

Sono 104 i nuovi agenti della Polizia locale che hanno concluso nei giorni scorsi il 95º corso di formazione promosso dalla Regione in collaborazione con la Città di Torino.

Intervenendo alla cerimonia svoltasi in piazza Carignano a Torino l’assessore regionale alla Polizia locale Enrico Bussalino ha messo in risalto che “questi agenti sono le sentinelle dei nostri territori, il punto di riferimento per i cittadini, e il presidio quotidiano assicura che le nostre comunità restino spazi sicuri e vivibili. La Polizia locale ricopre un ruolo di assoluta rilevanza nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, sotto la guida delle Amministrazioni comunali e in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

Bussalino ha quindi ricordato il recente bando che mette a disposizione delle Unioni di Comuni del Piemonte 4,5 milioni di euro “per aumentare la qualità dei servizi pubblici nelle aree che necessitano di maggiore supporto e con il quale, in particolare, intendiamo incentivare le funzioni della Polizia locale e della Protezione civile, così da offrire un servizio di protezione e di sicurezza più efficace e capillare per tutto il nostro territorio”.

I 104 nuovi agenti saranno operativi in 33 Comuni, tra questi anche Beinasco e Nichelino tra quelli in provincia di Torino.