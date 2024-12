Smat e le comunicazioni di eventuali situazioni debitorie

Sono partite in questi giorni le comunicazioni con le quali SMAT informa i condòmini di eventuali situazioni debitorie del condominio e delle quali l’amministratore pro-tempore dello stabile potrebbe non averli informati.

Sono 76.955 gli avvisi riferiti a 1.947 condomini interessati dalle costituzioni in mora o che presentano uno stato di morosità uguale o superiore ai 10.000 euro.

Per meglio garantire gli utenti inconsapevoli di eventuali morosità l’azienda ha infatti modificato il regolamento delle procedure di recupero crediti: infatti, nel caso di utenze condominiali, al superamento del valore di 10.000,00 euro di debito, SMAT provvede a recapitare nelle cassette postali dei singoli condòmini un avviso contenente un’informativa sullo stato di morosità ed il preavviso delle imminenti azioni di recupero previste dall’Autorità di regolazione ARERA.

Il nuovo metodo di comunicazione consente alle utenze condominiali di non accumulare cifre considerevoli di scoperto. Per facilitare l’accesso ad ulteriori informazioni nella comunicazione è stato inserito un QR Code per richiedere i documenti amministrativi.

Il pagamento regolare del servizio permette di non trovarsi a dover fronteggiare somme eccessivamente onerose e non preventivate.

In passato infatti gli utenti venivano a conoscenza di possibili situazioni debitorie del condominio solo nel momento in cui l’azienda, a seguito di tutte le procedure per il recupero, provvedeva a comunicare la sospensione dell’erogazione del servizio.