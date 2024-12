A Natale si può regale un Biglietto Sospeso: torna la campagna solidale di Sermig e Lingotto Musica

La musica unisce e fa bene al cuore. Con questa convinzione, dopo il successo delle prime due edizioni, Lingotto Musica e Sermig - Arsenale della Pace rinnovano l’impegno verso la collettività durante le festività natalizie con la campagna solidale Biglietto sospeso, pensata per regalare l’emozione della grande musica dal vivo a chi diversamente non avrebbe la possibilità di accedere alle sale da concerto. Da martedì 3 dicembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025 chiunque potrà contribuire con una libera donazione su Rete del Dono. Il progetto, che nel biennio 2022-2024 ha raccolto 6490 € garantendo l’emissione di 433 ingressi, sarà riproposto anche quest’anno con le medesime modalità: i biglietti sospesi erogati al costo unitario di € 10 per i Concerti del Lingotto saranno destinati al Sermig, storica istituzione impegnata nel sociale che ne individuerà i beneficiari con la responsabilità che contraddistingue la sua opera di solidarietà e contrasto alle disuguaglianze.

Ai donatori verrà offerto un riconoscimento speciale sotto forma di biglietti omaggio per la stagione dei Concerti del Lingotto. Inoltre, grazie alla presenza di Lingotto Musica sulla piattaforma ministeriale Art Bonus, allegando alla dichiarazione dei redditi la ricevuta emessa da Rete del Dono, chi vorrà aderire all’iniziativa potrà avvalersi di un credito di imposta pari al 65% della propria erogazione liberale.