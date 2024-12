All'Hiroshima Mon Amour, doppia data per Cisco: sul palco insieme a Carlo Pestelli e Fratelli & Margherita

Doppia data all'Hiroshima Mon Amour per Stefano "Cisco" Bellotti.

Giovedì 5 dicembre alle 22 in Riportando tutto a casa sarà insieme a Carlo Pestelli, cantautore torinese in un repertorio che alterna alcune delle sue canzoni a brani che Italo Calvino scrisse per il Cantacronache, allorché, nei primi Sessanta, il collettivo torinese aveva ben chiaro che le canzoni dovevano trattare della vita reale, delle persone e dei fatti del mondo. Fu così che l'affermato scrittore si accostò alla canzone, regalando testi ispirati e formalmente perfetti: Oltre il ponte, da anni nel repertorio di Cisco, è solo uno di essi, forse il più famoso. Carlo ci aiuterà a recuperare altri tasselli di quel prezioso repertorio

Venerdì 6 dicembre sarà accompagnato da Fratelli & Margherita. Quattro fratelli appartenenti ad una famiglia di sedici persone, cresciuti nelle campagne di Lugo in un contesto di quasi totale autonomia e libertà, in armonia con la natura e con i valori appartenenti agli echi del passato. Con la loro musica vogliono colorare di sogni l’immaginario delle persone, riportando l’attenzione ad una dimensione più umana, lontana dai problemi quotidiani e lontana da un società fatta di scadenze, aspettative e affanni. La musica torna ad essere suonata con strumenti veri senza l’ausilio dell’elettronica, le tematiche fanno riferimento ad improbabili avventure ambientate in luoghi cari al folklore dei territori d’origine.



Per info: www.mailticket.it