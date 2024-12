Amiat, approvato il piano di lavoro per il 2024

L'obiettivo è un costante miglioramento dello standard di qualità dei servizi, che consenta alla Città di proseguire nel percorso verso il raggiungimento dei più soddisfacenti obiettivi ambientali della raccolta differenziata, semplificando la vita ai cittadini e rafforzando le azioni di pulizia e decoro urbano.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell'assessora alle Politiche per l'Ambiente Chiara Foglietta, il Piano di Lavoro Amiat per l'anno 2024, con il quale la Città conferma il proprio impegno nell’ ottimizzazione del servizio, finalizzato anche a un contenimento dei costi.

Il documento rispecchia il forte impegno della Città nella trasformazione del servizio nel centro cittadino, con la raccolta domiciliare integrata dei rifiuti in modalità “porta a porta”: un cambiamento con il quale si punta ad incrementare la raccolta differenziata del territorio e, contestualmente, ridurre il volume di rifiuto indifferenziato pro capite.

Il valore complessivo del Piano di Lavoro per il 2024 è pari 178.728.050 euro (oltre iva di legge e per un totale di euro 196.641.908,85) e determina il corrispettivo dovuto al gestore (Amiat SpA), in coerenza con il Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio Comunale a giugno scorso e nelle more dell'approvazione definitiva a cura di Arera.