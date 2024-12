Davide Muro dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo si riconferma re dei lievitati

Il suo Panettone Mandorlato è quello tradizionale di scuola piemontese più buono d’Italia, mentre il polline e meliga è il terzo più creativo.

Il pastry chef dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, Davide Muro, si riconferma re dei lievitati e fa incetta di premi all’ultima edizione di ‘Una Mole di Panettoni’, che si è tenuta il 29 novembre a Torino.

I partecipanti si sono sfidati in tre categorie, due sono quelle in cui Muro ha brillato, la terza invece è il miglior panettone tradizionale di scuola milanese.

“Essere premiato il primo posto per il Panettone Mandorlato classico è stata un’emozione intensa. È un riconoscimento che mi rende orgoglioso, soprattutto quest’anno dopo tutto quello che abbiamo fatto nel nostro laboratorio” commenta il pastry chef, anche se abituato ai riconoscimenti.

“Penso anche che, per quanto riguarda l’innovazione, ho spinto il cuore oltre l’ostacolo e ho dimostrato che vale la pena non avere paura di osare, come dimostra anche il terzo posto con il mio meliga e polline”. Una creazione per celebrare il decimo anniversario della pasticceria pinerolese, riaperta il 24 dicembre 2014 e che il prossimo anno raggiungerà il traguardo dei 100 anni dalla fondazione.