MSC Technology annuncia l'acquisizione di nuovi spazi al Lingotto e assume 150 professionisti a Torino

MSC Technology Italia, divisione tecnologica del gruppo MSC nella parte movimentazioni merci, ha annunciato oggi il nuovo piano di espansione aziendale per il proprio hub hi-tech al Lingotto di Torino, che comprende l’ampliamento degli spazi a disposizione e l’assunzione di nuovo personale specializzato.

Per far fronte alla continua richiesta di aree necessarie ad accogliere le nuove risorse ed i nuovi progetti, MSC Technology ha appena rilevato al Lingotto circa 2.000 mq di nuovi spazi, che si aggiungono ai 9.000 mq di superficie già impiegati, per un’estensione totale degli uffici che arriverà a circa 11.000 mq, garantendo un ambiente ampio e confortevole per i propri dipendenti.

I lavori di ristrutturazione inizieranno nel mese di dicembre 2024, con l’obiettivo di rendere i nuovi uffici pienamente operativi nel primo trimestre del 2025.

L’ampliamento permetterà, inoltre, di aumentare le aree dedicate all’MSC Academy dove ad oggi più di 110 giovani, affiancati da manager ed esperti, hanno già intrapreso un percorso di formazione o stage, che gli ha permesso di avviare una carriera nel mondo dell’IT e delle tecnologie all’avanguardia per la logistica e la sicurezza all’interno del Gruppo MSC.

Oltre all’ampliamento degli uffici, MSC Technology Italia, ha aperto 150 nuove posizioni di lavoro per la ricerca di figure attive nel settore IT, con l’obiettivo di incrementare il numero di progetti assegnati al capoluogo piemontese e mantenere la governance delle attività già in corso. Si tratta di profili altamente specializzati che dovranno occuparsi di diverse mansioni relative allo sviluppo dei software e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Tra le figure ricercate sono compresi 10 Generative AI Developer, oltre a Backend Developer e Full Stack Developer.

Le risorse entreranno a far parte di un ambiente dinamico e stimolante che già può contare su 650 collaboratori altamente specializzati assunti dal 2020 ad oggi, per un totale di 800 dipendenti che saranno impiegati nell’hub torinese, sempre più vero e proprio polo tecnologico di eccellenza a livello europeo.

In riferimento al nuovo piano espansione, l’AD di MSC Technology Italia Roberto Musumeci ha dichiarato: "L'espansione della realtà di Torino riflette la crescente importanza dell'infrastruttura IT nel business di MSC, e siamo entusiasti di poter attrarre nuovi talenti per affrontare le sfide future.

In questi 4 anni abbiamo raggiunto risultati che erano molto sfidanti e l’opportunità che ci viene data dalla proprietà di proseguire in questa crescita costituisce nuovi forti stimoli professionali per tutti noi.

Sono stati 4 anni molto impegnativi per tutta la dirigenza, sia per l’aspetto logistico, acquisendo ed allestendo i primi 9.000mq creando un ambiente funzionale e accogliente, che sotto l’aspetto organizzativo e gestionale.”

Le persone interessate alle posizioni disponibili, possono consultare le selezioni attive e candidarsi online accedendo al sito www.msc.com/tech-italy o sulla pagina LinkedIn MSC Technology Italy.