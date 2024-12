Campagna di Natale "Dono ricerca, ridono la vita"

Da tempo la Polizia di Stato sostiene l’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma Onlus nell’ambito delle campagne finalizzate a diffondere la conoscenza sul Neuroblastoma e sui tumori celebrali pediatrici, considerati tra le prime cause di morte per malattie in età prescolare, e a finanziare la ricerca scientifica.



La Polizia di Stato ha concesso, anche quest’anno, il patrocinio alla campagna natalizia “Dono Ricerca Ridono la Vita” e, in occasione delle festività natalizie, sosterrà l’Associazione nella presentazione della campagna di sensibilizzazione e nella raccolta di fondi attraverso la vendita di doni solidali a sostegno dell’iniziativa.



A tal fine giovedì 5 e lunedì 9 dicembre, rispettivamente presso la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova e presso l’area arrivi dello scalo aereo di Torino Caselle, i poliziotti torinesi, collaboreranno con i volontari dell’Associazione, allestendo un desk informativo ove acquistare dolci e gadget natalizi il cui ricavato sarà destinato alla lotta al neuroblastoma.



Come recita il claim della campagna natalizia 2024, “Facciamo luce sul futuro” aiutando l’Associazione a donare ai bambini affetti da questa patologia un futuro.