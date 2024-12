Bitcoin supera i 100.000 dollari, traguardo storico per la criptovaluta. Record anche per Pepe Unchained: 72 milioni di dollari in prevendita!

Bitcoin ha raggiunto per la prima volta i 100.000 dollari mercoledì, salendo a un nuovo record storico dopo che il Presidente eletto Donald Trump ha annunciato le nomine della sua amministrazione, viste come la chiave per introdurre politiche favorevoli alle criptovalute una volta che entrerà in carica a gennaio.

Le nomine di Trump e la crescita di BTC

Tra le nomine principali c’è Paul Atkins, che Trump intende nominare come capo della Securities and Exchange Commission (SEC), l’agenzia che regola le criptovalute.

Atkins, sostenitore delle criptovalute ed ex commissario della SEC, dovrebbe adottare un approccio più permissivo rispetto a Gary Gensler, attuale capo della commissione sotto l’amministrazione Biden. Gensler, che ha combattuto aggressivamente l’espansione del settore negli Stati Uniti, si dimetterà il giorno dell’Inaugurazione.

Bitcoin ha toccato i 100.000 dollari poche ore dopo l’annuncio di Atkins come scelta di Trump per la presidenza della SEC. Questo nuovo traguardo si aggiunge al rally straordinario iniziato dal momento in cui Trump è stato indicato come vincitore delle elezioni presidenziali lo scorso 6 novembre, evento che ha provocato un aumento di 6.000 dollari in un solo giorno, portando BTC a un nuovo record sopra i 74.000 dollari. Una settimana dopo, ha raggiunto i 90.000 dollari.

Bitcoin è cresciuto del 144% dall’inizio dell’anno, con il rally post-elettorale che rappresenta una parte significativa dei suoi guadagni. Le sue performance superano di gran lunga quelle dell’indice S&P 500, che nello stesso periodo è cresciuto del 28%.

Trump, inizialmente scettico sulle criptovalute, aveva definito Bitcoin come “non denaro” etichettandolo come “altamente volatile e basato sul nulla.” Tuttavia, ha cambiato drasticamente posizione nei mesi precedenti alla sua rielezione, cercando di attrarre la fascia demografica che possiede cripto.

A luglio, Trump è stato il protagonista principale della più grande convention sulle criptovalute a Nashville, dove ha promesso di creare una “riserva strategica nazionale di Bitcoin” e di trattenere i Bitcoin confiscati ai criminali invece di metterli all’asta, come avviene attualmente.

“Se le criptovalute definiranno il futuro, voglio che siano minate, coniate e prodotte negli USA,” ha dichiarato Trump.

La spinta di BTC e PEPU

