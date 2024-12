Dal 7 dicembre il Natale a Le Gru regala spettacoli, musica e magia per grandi e piccini

Le Gru si prepara a festeggiare il Natale con un ricco calendario di eventi pensato per regalare a grandi e piccini momenti di divertimento, emozione e pura atmosfera natalizia. Dal 7 al 22 dicembre il mall di Grugliasco sarà animato da spettacoli itineranti, musica dal vivo, personaggi fiabeschi e tanta magia per vivere lo shopping di Natale in modo divertente e speciale.



Nella magica oasi luccicante delle tradizionali decorazioni che accolgono la ricerca dei regali il pubblico è accolto da luci scintillanti sulle strutture a forma di albero che sorreggono le nuove cupole delle due piazze fresche di restyling e un imponente albero di Natale di quasi cinque metri illumina la Piazza Nord con calde luci che contribuiscono a creare un’atmosfera festosa. Un secondo albero ancora più alto accoglie i visitatori all’ingresso esterno del mall per una photo opportunity da non perdere. All'interno del mall, poi, il tema natalizio è reso unico dalle vetrine dei negozi e dalle decorazioni dedicate, per uno shopping ancora più allegro. Da non perdere i due luoghi dedicati ai selfie: una spettacolare carrozza di luci in Piazza Nord al Primo Piano, a un villaggio di giganti animali nordici di pelouche in Piazza Sud.



Fino al 29 dicembre, accanto alle tante insegne popolari e raffinate dei migliori marchi, è aperto tutto i giorni il Mercatino Natalizio Xmas Village, dove numerosi artigiani espongono prodotti unici e fatti a mano, perfetti per regali originali e di qualità.



Da non perdere poi le tante occasioni di intrattenimento e spettacolo di un mese davvero speciale per vivere la magia del Natale a Le Gru, dove ogni angolo si trasformerà in un piccolo universo incantato!

Nel fine settimana del 7 e 8 dicembre due divertenti spettacoli interattivi per regalare ai bambini e alle loro famiglie le più belle storie di Natale. Sabato 7 alle 11, 14, 15, 16, 17 e alle 18 Il Natale rubato racconta la storia del perfido Grinch che cercherà di rovinare le feste, ma i bambini del Centro lo aiuteranno a riscoprire la bellezza del Natale con gag esilaranti e canzoni dal vivo ispirate al film Il Grinch. Domenica 8, negli stessi orari Canto di Natale: Minnie e Topolino porteranno in galleria le melodie più dolci tratte dal loro Canto di Natale, accompagnando i visitatori con la loro magia musicale. Durante entrambe le giornate, animatori in costume si muoveranno per la galleria, regalando dolcetti, scattando foto ricordo e intonando canzoni natalizie dal vivo.

Nel weekend del 14 e 15 dicembre invece i venti musicisti Babbo Natale della Eleven’s Band (alle 15.30, 16.20, 17.10 e 18) suonerà i classici natalizi e brani swing, portando lo spirito delle feste al Centro.

Il 21 dicembre alle 14, 15, 16, 17 e 18 i simpatici animatori-attori di Le renne matte con i loro irresistibili costumi da renne coinvolgeranno i visitatori con gag divertenti, incursioni nei negozi e distribuzione di dolcetti natalizi. Il 22 dicembre, con gli stessi orari gli elfi pasticcioni animeranno la il Magic Christmas con spettacoli di giocoleria, musica natalizia e piccoli doni per tutti.

Per consolidare la partecipazione del pubblico del Centro ai valori della condivisione, in tutti week-end di dicembre (7-8, 14-15, 21-22) e il 23 e 24 dicembre i volontari della Consulta per le Persone in Difficolta saranno presenti con il tradizionale corner natalizio per il confezionamento dei regali, un gesto che assume anche una valenza sociale: con una donazione, i visitatori potranno sostenere il nuovo Centro Diagnosi e Servizi Specialistici Personalizzati aperto a Torino, che offre percorsi di valutazione, diagnosi e assistenza continua per famiglie con bambini affetti da disturbi del neurosviluppo. Il Centro permette a tutte le famiglie di accedere percorsi di valutazione e diagnosi oltre che a un'assistenza personalizzata, riducendo le lunghe attese e l’incertezza sul futuro.



Le Gru è il più grande centro commerciale in Piemonte e uno dei più importanti in Italia. Con i suoi 100.000 metri quadrati di superficie coperta e climatizzata, 4.700 posti auto gratuiti, è pensato come un vero villaggio, elegante e funzionale, che offre oltre 150 esercizi commerciali con insegne di prestigio, una scelta merceologica ampia e di qualità, un’area ristorazione e alimentari unica con bar, ristoranti, fast food e l‘Area Mercato. Oltre al grande ipermercato Carrefour, il benzinaio e il villaggio fitness Virgin Active, offre anche diversi servizi al cliente: farmacia, parrucchieri, lavasecco e sartoria, agenzia di viaggi, tabaccaio, e molto altro, compresa una biglietteria e un punto di relazione con il pubblico che offre informazioni e servizi legati alla cultura e la mobilità sostenibile. Le Gru è diventato negli anni un punto di riferimento anche per l’intrattenimento: l’obiettivo è divertire e fornire contenuti e spunti di riflessione ai propri visitatori attraverso progetti sociali, legati a solidarietà, sostenibilità e inclusività, incontri con le scuole, laboratori e intrattenimenti per le famiglie, eventi dedicati a tecnologia, design, arte, sport e cultura a 360°, coinvolgendo associazioni, enti e realtà locali. Dal 2022 è iniziato il restyling di Le Gru: un rinnovamento completo dal punto di vista architettonico, di efficientamento energetico e di potenziamento dell’offerta commerciale. Un viaggio che porta a Le Gru una nuova vita: dove gli spazi si fanno più accoglienti, moderni, più a misura, dove i materiali e le forme richiamano l’armonia della natura. Un viaggio che porta a un grande cambiamento strutturale, ma che preserva la cultura di ospitalità, intrattenimento e creatività insiti nel DNA di Le Gru e offre ogni giorno una sorpresa: nuovi brand, nuove esperienze, nuovi eventi.