A Xmas Comics si festeggiano i 20 anni di Lucrezia e i 30 di Sprayliz con Silvia Ziche e Luca Enoch

Alla decima edizione di Xmas Comics, la grande festa natalizia organizzata da GL events Italia in joint venture con Just for fun in programma il 14 e 15 dicembre all’Oval-Lingotto Fiere di Torino, si festeggiano gli anniversari di due celebri personaggi del fumetto italiano.

Compie 30 anni Sprayliz, il personaggio creato da Luca Enoch per la rivista Intrepido e pubblicato su albo per la prima volta nel 1994. Elizabeth Petri, detta Liz, è una studentessa liceale con la segreta passione per il graffitismo con bombolette spray, dalle quali deriva la sua tag: Sprayliz. Con i suoi graffiti, Liz denuncia gli abusi di potere e metodi repressivi del sindaco e della polizia della sua città, affrontando tematiche sociali che spaziano dal razzismo allo sfruttamento, all'uso terapeutico delle droghe.

20 candeline per Lucrezia, personaggio creato da Silvia Ziche e comparso per la prima volta nel fumetto del 2004 Amore mio. Collezionista seriale di amori disastrosi, cintura nera di shopping consolatorio, accumulatrice compulsiva di buoni propositi, campionessa di autogiustificazioni acrobatiche e procrastinazione agonistica, Lucrezia vive immersa nella normalità, eppure riesce sempre in una magia: essere mille persone e al tempo stesso una. Dal 2006 Lucrezia è presenza fissa su Donna Moderna con una striscia settimanale ed è protagonista di una serie di graphic novel con cui Silvia Ziche racconta le difficoltà delle relazioni amorose e le questioni di genere.

In occasione dei due anniversari, Xmas Comics e Poste Italiane hanno organizzato un’importante operazione filatelica. Gli appassionati possono scoprire due annulli postali speciale dedicati, e un cofanetto speciale celebrativo con quattro cartoline per ognuno dei due personaggi. In programma inoltre le consuete cerimonie dell’annullo filatelico con i due autori, che saranno a disposizione del pubblico per sessioni di sketch, autografi e disegni personalizzati entrambi i giorni di manifestazione.

«Xmas Comics conferma Torino come centro nevralgico per il mondo della cultura pop e del fumetto in Italia – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra pubblico e creatori, unendo generazioni di appassionati e professionisti in un’unica grande celebrazione del fumetto e delle sue molteplici sfaccettature»

Oltre 50 autori presenti all’Oval Lingotto

Fumettisti, illustratori ed editori sono il cuore della manifestazione torinese: sono presenti all’Oval più di 50 autori italiani del mondo della nona arte, che sono a disposizione del pubblico per sketch e disegni personalizzati, oltre che protagonisti di conferenze e incontri. Tra gli editori presenti, le grandi firme di Edizioni BD, Cut-Up Publishing, Magic Press, Sbam! Comics, Tunuè e Tora. Oltre ai due autori del manifesto ufficiale dell’evento, Lorenzo Pastrovicchio e Luca Merli, tra gli ospiti presenti a Xmas Comics c’è Antonio Lapone, autore torinese di fama internazionale, con pubblicazioni per editori italiani, francesi, belgi; le sue Femmes dipinte su grandi tele all'acrilico sono esposte alla Galleria Champaka di Bruxelles/Parigi, alla BRAFA (Brussels Antiques & Fine Art) e a Losanna alla Galleria Catherine Niederhauser; Pasquale Frisenda, autore Bonelli e Cut-up publishing che ha collaborato con progetti come Ken Parker, Magico Vento (di cui è stato anche copertinista), Dylan Dog e la serie Deadwood Dick tratta dai racconti di Joe Lansdale. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo artbook con Cut-up; Lola Airaghi, disegnatrice per Legs Weaver, Brendon, Dylan Dog, Morgan Lost e Zagor, di cui è stata la prima donna a disegnare una storia. Tra le sue opere, la copertina del disco della colonna sonora di Nino Rota per il film Roma di Federico Fellini, realizzata per Rustblade Records nel 2019.

Dalla scuderia Disney sono presenti Giada Perissinotto, Emmanuele Bacicinelli, Federico Butticè, Francesco Barbieri e Francesco Guerrini.

Nutrita la delegazione di autori allo stand Cut-up, che oltre ai già citati Frisenda e Airaghi ospita autori del calibro di Claudio Chiaverotti, Rodolfo Torti, Alessandro Bocci, Stefano Fantelli, Moreno Burattini, Silvia Riccò, Davide Barzi, Anna Lazzarin, Marcello Mangiantini e Oscar Scalco.

Arancia Studio, la realtà creata da Mirka Andolfo, ospita nel suo spazio gli autori Ciro Cangialosi, colorista per Lupo Alberto, disegnatore per Disney e autore delle copertine di Angry Birds; Francesca Ciregia, disegnatrice per Marvel, Edizioni BD, Star Comics, Cosmo, Raven Distribution e molti altri; Mario Foccillo, cover artist per DC Comics e creatore di artwork per eventi sportivi; Paolo Traisci, disegnatore attivo sul mercato franco-belga e illustratore per Assassin's Creed Valhalla e La Geste des princes-démons.

Doppiaggio: sabato le voci italiane di Arcane, domenica Maurizio Merluzzo.

Grazie alla collaborazione con Voci Animate, inoltre, a Xmas Comics 2024 sono presenti due dei doppiatori italiani di Arcane, celebre serie animata della piattaforma Netflix ambientata nell’universo videoludico di League of Legends.

Sabato 14 dicembre alle 12.30 ospite sul main stage Margherita De Risi, voce di una delle due protagoniste della serie, la tormentata Powder/Jinx. Margherita ha doppiato anche altri personaggi iconici come Mirabel di Encanto, Elle Fanning in Maleficent, Eliza Scanlen in Piccole donne, Rapunzel e Ciri di The Witcher. Insieme a lei sul palco Emiliano Coltorti, la voce di Viktor, l’ambizioso Zaunita che lavora con Jayce nel laboratorio a Piltover. Emiliano ha prestato la sua voce anche a molti attori tra cui Jared Leto, Evan Peters in Dahmer (Jeffrey Dahmer), Jason Schwartzman, Sebastian Stan, Paul Dano, Michael Rosenbaum in Smallville (Lex Luthor) e Matthew Gray Gubler in Criminal Minds (Spencer Raid).

L’ospite di domenica 15 dicembre è Maurizio Merluzzo, una delle voci più amate del panorama italiano. Ha dato voce a personaggi iconici come Ragnar nella serie Vikings, Shazam nell’omonimo film, Donquijote Do Flamingo in One Piece e Zamasu in Dragon Ball. Con oltre un milione di iscritti su YouTube, Maurizio è anche un creator di successo con contenuti che mescolano doppiaggio e intrattenimento. L’evento sul palco con Merluzzo è in programma alle 13.30.

Cosplay, tornano le competizioni internazionali: in palio la qualificazione alle finali del Nordic Cosplay Championship in Svezia. Tra gli ospiti Neja e Manuel D’Andrea.

L’evento torinese si conferma uno dei più importanti momenti di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. In programma i cosplay contest, con centinaia di partecipanti ogni anno, con varie categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio.

Per il secondo anno consecutivo Xmas Comics ospita la tappa italiana del circuito NCC - Nordic

Cosplay Championship, nato nel 2014 dalla collaborazione tra paesi nordici Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. La gara è in programma domenica 15 a partire dalle 14.30; il rappresentante italiano, un cosplayer in singolo valutato sulla base di costume e esibizione, avrà la possibilità di sfidare concorrenti provenienti da tutto il mondo nelle finali in Svezia a luglio 2025. A giudicare i concorrenti, una giuria di esponenti di primo piano del mondo cosplay nazionale e internazionale, che valutano l’abilità “artigiana” dei concorrenti, la capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto, le doti interpretative e di simpatia: i giurati di questa edizione sono

Manuel D’Andrea, artista italiano conosciuto in tutto il mondo per le sue estreme trasformazioni con il Makeup e caporeparto nei dipartimenti artistici per l'industria cinematografica hollywoodiana. Attualmente attivo come Direttore Artistico di Elfia, il festival Fantasy più grande d'Europa, Manuel ha lavorato con brand come Netflix, Disney, 20th Century Fox, Prime Video e molti altri. L’artista è inoltre protagonista di un incontro sul main stage sabato 14 dicembre. Edoardo Penato, rappresentante italiano alle finali dell’ultima edizione del Nordic Cosplay Championship; Elisabetta Giordano, cosplayer dal 2008 e rappresentante italiana al'European Cosplay Gathering di Parigi nel 2014.

A Xmas Comics tornano anche gli appuntamenti con il Karaoke e il Karacosplay, il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio. I giurati del Karacosplay, in programma sabato mattina alle 11, sono Neja, cantautrice italiana con all’attivo più di quattro milioni di dischi venduti, conosciuta in tutto il mondo per hit dance come Restless; Laura Cotza, cantante e attrice teatrale torinese, protagonista de Il magico mondo di Laura, show in cui interpreta le sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 a oggi, il tutto arricchito dai cosplay di alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati; Riccardo Da Ronco, pianista, tastierista e arrangiatore torinese, che ha collaborato con artisti internazionali come John Macaluso (batterista di Malmsteen) e Jennifer Batten (chitarrista di Michael Jackson) e fondatore della “Cosplayer PartyBand” che per diversi anni ha portato le sigle musicali dei cartoni animati, riproposte in chiave Dance, in moltissimi locali del nord Italia.

Per il Karaoke - qualificazioni domenica mattina, finali al pomeriggio - la giuria è composta da Roberto "Robb" Morello, cantante e polistrumentista, frontman dei Gremlins Soundtracks; Nene, alias di Noemi Pirrone, kaigai idol ligure e cosplayer, con esibizioni in idol showcase e gare cosplay a Milano e Novegro; Fabio Plozner, cantante, chitarrista e cosplayer, fondatore del gruppo I cavalieri di Zara.

Biglietti in vendita su vivaticket

I biglietti per la decima edizione di Xmas Comics&Games sono disponibili in prevendita online su circuito vivaticket.

Xmas Comics&Games | 10° edizione

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 19.30

Oval – Lingotto Fiere

INGRESSO NORD via Giacomo Matté Trucco, 70, per chi arriva in auto.

INGRESSO SUD: per chi arriva con il trasporto pubblico (Metro Italia61) o dalla stazione ferroviaria collegata direttamente all’ingresso grazie al nuovo sottopasso pedonale.