A Cascina Roccafranca, la Festa della Luce con lancio delle lanterne ispirata a Diwali

Cascina Roccafranca organizza anche quest’anno la Festa della Luce, un evento dedicato alle famiglie e soprattutto a bambine e bambini. La festa è ispirata al Diwali indiano, chiamato anche festa della luce per via dell'usanza di accendere numerose lampade di argilla fuori dalle case per simboleggiare la luce interiore che protegge dall'oscurità e dal male.

Diwali, infatti, è anche la festa che celebra la vittoria del bene sul male. Ma la tradizione della “Festa della luce” appare in tantissime culture e paesi, basti pensare alle feste della luce di Lione, all’Hannukah ebraica, alla Festa di Santa Lucia in Italia e nel Nord Europa. Insomma sono tantissime ... e allora anche noi in Cascina Roccafranca ci siamo fatti ispirare da queste bellissime tradizioni.

La Festa della Luce sarà venerdì 13 dicembre dalle ore 17 in Cascina Roccafranca, via Rubino 45 a Torino. Festeggeremo insieme la luce e il bene e ci divertiremo con un bellissimo spettacolo per tutti e con un super momento finale dedicato al lancio delle lanterne (ecologiche e non inquinanti).