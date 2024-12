Basket: si avvicina la Final 8 di Coppa Italia, partito in Piemonte il 'roadshow' del trofeo

Si avvicina l’appuntamento della Frecciarossa Final Eight 2025, in cui si sfideranno per la conquista della Coppa Italia le migliori otto squadre al termine del girone di andata della Serie A Unipol 2024/25 nello scenario dell’Inalpi Arena di Torino dal 12 al 16 febbraio.

Come già accaduto nelle scorse edizioni della Frecciarossa Final Eight tenutasi a Torino, anche quest’anno si terrà il “Roadshow Trophy” della Coppa Italia, che toccherà le province della Regione Piemonte in un vero e proprio percorso di avvicinamento e coinvolgimento delle società del territorio.

In queste occasioni sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alle gare ma anche ricevere il gadget che la LBA ed i suoi sponsor hanno predisposto per l'iniziativa.

Inoltre, sarà presente una postazione Instax by Fujifilm che consentirà a tutti di scattare una foto ricordo e ricevere la stampa istantanea della immagine con la Coppa Italia.

Il “Roadshow Trophy” prenderà il via lunedì 9 dicembre in occasione della Festa del Basket Piemontese organizzata dal Comitato Regionale FIP Piemonte, che si terrà a Valenza (AL). Successivamente, il viaggio del trofeo della Coppa Italia toccherà i capoluoghi di provincia di Torino, Biella e Novara e raggiungerà anche le città di Arona (NO), Borgaro Torinese (TO), Chieri (TO), Corneliano D’Alba (CN), Collegno (TO), Fossano (CN), Moncalieri (TO), Nole (TO), Piossasco (TO) e San Mauro Torinese (TO).