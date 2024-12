Cavour e Villafranca Piemonte: gemellaggio dei presepi tra Po e Rocca

Cavour e Villafranca Piemonte si riuniscono per la seconda edizione di ‘Un Po di Rocca’, l’appuntamento natalizio dedicato ai presepi sui territori dei due Comuni.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazioni, le associazioni ‘Vivi la Rocca’ e ‘Amici del Po’, altri gruppi e privati, da oggi, venerdì 6 dicembre, a lunedì 6 gennaio è possibile celebrare le feste tra musica, presepi, fiere ed escursioni. Novità di quest’anno sarà il piccolo presepe allestito nell’Abbazia di Santa Maria a Cavour.

“‘Un Po di Rocca’ è partita l'anno scorso, quando si è deciso di mettere in rete due presepi un po' atipici, il presepe sul Po a Villafranca e il presepe sulla Vetta a Cavour” racconta Leonardo Crosetti, vicesindaco di Cavour. “L’idea è di permettere alle persone di trascorrere una giornata partendo da un paese, visitando i presepi, facendo un giro nel centro storico, magari pranzando, e poi spostarsi nell’altro paese per scoprire altre attrazioni”.

Le tappe del percorso delle Natività

Con ben 26 tappe tra Villafranca e Cavour, si potrà partire dal presepe galleggiante sul fiume Po, curato dagli Amici del Po, per poi proseguire verso la Chiesa della Maddalena che ospiterà il presepe realizzato dai bambini dell’asilo. Nel Monastero della B.V. delle Grazie, ci saranno i presepi a cura dei ragazzi del catechismo e della proloco, mentre nella Chiesa di Santo Stefano si potrà visitare il presepio storico, uno in miniatura di Costanza Capello e uno in memoria del diacono Giorgio e Rina. Alla Confraternita di Santa Croce ci sarà il presepe del borgo ’Nceri, mentre nell’asilo infantile ci sarà quello dei piccoli villafranchesi. La Natività della Confraternita della SS. Annunziata è realizzata dai giovani dell’oratorio 10068 e Cantiere d’Arte a porte aperte (visitabile su prenotazione al 349 8933124). Tra le altre tappe: le scuole elementari, la Chiesa di San Grato, con il presepe del borgo Torino Nuovo; quelli artigianali di via San Sebastiano 20 e via Pronino 30; e quelli di frazione: Madonna Orti, Mottura, San Nicola, Battaglia, San Luca e San Giovanni. Infine, a Santa Maria di Missione, il presepe diventa ‘digitale’ grazie alla Pro loco e si può visitare tramite l’app ‘Chiese a porte aperte’.

A Cavour, a ospitare la Natività ci sarà l'Abbazia, la vetta della Rocca, la chiesa di San Lorenzo, con una curata dal borgo Cappella Nuova e l’altra dai cresimati. Infine, ultima tappa, il presepio allestito sotto il portico del Municipio, frutto del lavoro delle amministratrici comunali.

Gli appuntamenti

I festeggiamenti inizieranno a Villafranca, oggi, venerdì 6 dicembre con l’apertura delle visite a ‘Villafranca Paese dei Presepi’, che è anche il nome del concorso che coinvolge le creazioni tra il centro cittadino e le frazioni. Domani, sabato 7 dicembre, alle 21, si esibiranno in un concerto il Coro Alpino Tenente Bracco di Revello e il Coro dle Piase Ana di Campiglione Fenile.

Domenica 8 dicembre, sarà il turno di Cavour con l’apertura del presepe in Abbazia e, nel pomeriggio, alle 14,30 l’inaugurazione del ‘Presepe in Vetta’. Arriverà Babbo Natale alle 15,30 con doni e letterine, accompagnato dalle musiche degli Zampognari di Vottignasco. Nel frattempo, a Villafranca, si svolgerà dalle 9 la Fiera Commerciale dell’Immacolata, all’ex Monastero, con la presenza di Babbo Natale e le esibizioni della Corale ‘Costanzo Festa’, dell’Unitre e dei ‘Sociu d’la bira’.

Sempre a Villafranca, giovedì 12 dicembre, alle 17,30, grazie alla collaborazione degli ‘Amici del Po’ si accenderà il Presepe sul Po. A seguire venerdì 13 dicembre, alle 21, nella Chiesa dei Cappuccini, il gruppo di canto corale ‘Costanzo Festa’ dell’Unitre terrà il concerto di Natale con il gruppo vocale ‘CoralMente’ dell'Istituto comprensivo di Villafranca Piemonte e del piccolo gruppo vocale ‘Colibrì’.

Giovedì 26 dicembre, alle 16, Cavour ospiterà una passeggiata guidata per ammirare il presepe sulla Rocca con partenza da piazza Sforzini. Seguirà alle 17 la celebrazione della Messa sulla Rocca, e il concerto ‘Melodie d’Inverno’ con Carola & The Piano Vibes, accompagnato da bevande calde offerte dal gruppo Alpini di Cavour. Domenica 29 dicembre, alle 16,30 ci sarà una passeggiata serale al presepe partirà da piazza Sforzini, seguita alle 17,30 da un’esibizione musicale con le tradizioni occitane di Manuel Lerda. Panettone, caldarroste e bevande calde saranno disponibili per i partecipanti.

Nell’anno nuovo, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio a Cavour si festeggerà la Befana in compagnia del ‘Coro Piemonteis la Roca’. Parallelamente a Villafranca ci sarà la passeggiata serale Befane e Babbi Natale alle 21, con partenza dal Sentiero delle Occhette e destinazione panettone e vin brulè. Infine, lunedì 6 gennaio, alle 15 al Salone Parrocchiale arriverà la Befana e ci saranno le premiazioni del concorso ‘Villafranca Paese dei Presepi’.