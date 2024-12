Domenica a Bricherasio i mercatini di Natale raddoppiano

Salgono a due i mercatini di Natale a Bricherasio. Oltre alla festa organizzata al salone polivalente (piazza don Morero 2) dall’associazione Leonardo Sciascia e dall’Avis, e giunta alla nona edizione, domenica 8 dicembre, aprirà le porte agli espositori anche il palazzo dei Conti di Bricherasio (via Vittorio Emanuele II 11). L’organizzatrice del mercatino che si svolgerà all’ingresso del parco della dimora storica è Maria Clotilde Calleri di Sala: “L’idea è nata per offrire agli ospiti dei nostri eventi estivi un’occasione in più per farsi conoscere – spiega –. Ci saranno le autrici Antonella Manduca e Bruna Macaluso, con i loro libri, mia nipote che realizza borse all’uncinetto, e diversi espositori di lavori creativi, bigiotteria, découpage. Parteciperanno anche alcuni negozi storici del paese e la Pro loco si occuperà della ristorazione”. L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 17 e per l’occasione sarà possibile visitare il parco.

Spazio alle creatività dei bambini, alle associazioni e agli enti del territorio che lavorano con la disabilità, e agli hobbisti, invece al salone polivalente dalle 9 alle 18,30. “Il nostro mercatino piace soprattutto per l’atmosfera che si crea in uno spazio accogliente e al caldo. Inoltre, le associazioni e i creativi presenti, avranno a disposizione un microfono per raccontare il loro lavoro ai visitatori” spiega Lilly Di Martino per l’associazione Sciascia. Durante il laboratorio BrichElfi inoltre i bambini trasformeranno in mandala colorati i centrini raccolti nei giorni scorsi. In piazza don Morero saranno presenti anche Legambiente con l’albero del riciclo e Telethon. L’Avis distribuirà caldarroste e vin brulè.