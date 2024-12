"Due volte buoni": Maina, Ascom e Crai per la Fondazione Crescere Insieme

“Aiutare i bambini. C’è qualcosa di più dolce?”. Domenica 8 dicembre a partire dalle ore 17 in Piazza San Carlo si svolgerà l’ormai tradizionale appuntamento per la Città di Torino del Concerto Gospel per la Vita “Sunshine Gospel Choir”, magistralmente diretto da Alex Negro. Un coro magico, vincitore del Gospel Jubilee Award, incanterà la piazza con musiche e canzoni che scalderanno il cuore di grandi e piccini. Siamo molto felici di proseguire con questa tradizione natalizia che nel tempo ha contribuito al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei piccoli degenti del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale di una struttura ospedaliera fondamentale per il nostro territorio.

Tutto questo grazie al sostegno della Madrina Alena Seredova e a Sponsor d’eccezione come MAINA e ASCOM Confcommercio Torino e provincia, con il supporto della logistica CRAI che, in questi anni, hanno creato una sinergia vincente permettendo la realizzazione di innumerevoli progetti a sostegno dei bambini prematuri nati al Sant’Anna, polo d’eccellenza e punto di riferimento per le famiglie e i bambini in tutto il Piemonte e di tutta Italia.

Grazie all’aiuto di tutti e al lavoro della Fondazione si è potuta finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento dei Reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva dell'ospedale, aggiornare continuamente la struttura con tutte le tecnologie necessarie e supportare lo studio scientifico nel campo della Neonatologia. “Non possiamo che rinnovare anche quest’anno il nostro supporto all’evento promosso e organizzato dalla Fondazione Crescere Insieme ETS – dichiara Marco Brandani, amministratore delegato di Maina -. Da 60 anni la nostra azienda produce dolci lievitati per le Feste, portando avanti con passione la tradizione dolciaria italiana, e siamo lieti di poter mettere questa esperienza al servizio di una causa così importante con cui la Fondazione vuole migliorare i percorsi terapeutici e le infrastrutture del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. Ci fa piacere che, attraverso un bel momento di festa in musica a pochi giorni dal Natale, si ricordi quanto è importante compiere un gesto di solidarietà nei confronti di chi necessita di cure particolari nelle prime delicate fasi della vita”. Daniele Farina, Presidente della Fondazione Crescere Insieme ETS commenta: “Tornano anche quest'anno i panettoni solidali della Fondazione Crescere Insieme. Inizieremo l'8 dicembre in piazza San Carlo con il concerto gospel del coro diretto da Alex Negro, un emozionante momento di gioia e musica nel centro della città. Venerdì 13 dicembre, alle ore 11:30, in via Lagrange (fronte Rinascente) faremo il tradizionale taglio del panettone con la nostra madrina Alena Seredova ed i nostri sponsor, MAINA, CRAI ed ASCOM che da sempre, come una grande famiglia, ci aiutano a sostenere i nostri piccoli pazienti. I nostri tradizionali banchetti saranno nelle vie del centro di Torino per il fine settimana del 14 e 15 dicembre”. In particolare, sabato14 e domenica 15 saranno in Via Luigi Einaudi davanti alla Chiesa della Crocetta, in Via Lagrange angolo Via Cavour e in via Roma 124 sotto i portici di fronte ad Hermes.

Nella giornata di sabato 14 saranno inoltre presenti a Giaveno, in piazza San Lorenzo e nella giornata di domenica 15 a Torino, in Gran Madre, in via Monferrato 1. Inoltre, le vendite sono sempre disponibili nei negozi che espongono la locandina.

Alena Seredova, Madrina dell’iniziativa, dichiara: “Il Natale è il momento perfetto per pensare agli altri, e con un gesto semplice come acquistare un panettone possiamo fare una grande differenza. Anche quest’anno, con la Fondazione Crescere Insieme, sono felice di contribuire a un progetto che porta speranza e aiuto concreto ai piccoli pazienti del Sant’Anna. Insieme, possiamo regalare un futuro migliore a tanti bambini e alle loro famiglie”.

Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, sottolinea: “Essere al fianco della Fondazione Crescere Insieme significa sostenere un'eccellenza del nostro territorio e, soprattutto, investire nella salute dei più piccoli. Il Natale ci ricorda l’importanza della solidarietà e della comunità, valori che la raccolta fondi rappresenta pienamente. Spero che questa edizione possa superare ogni aspettativa, garantendo ancora più risorse per i progetti dedicati ai neonati prematuri e alle loro famiglie”. Venerdì 13 dicembre, alle ore 11:30, in via Lagrange il tradizionale taglio del panettone con la madrina Alena Seredova e gli sponsor, MAINA, CRAI ed ASCOM nella simpatica apercar di fronte alla Rinascente.