La Città di Rivoli si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

A Rivoli torna il Villaggio di Babbo Natale, tra i primi nel suo genere nati in Italia e ad ingresso gratuito. Per la ventunesima edizione, aperta tutti i giorni dall’8 dicembre al 6 gennaio , il centro storico della città si trasforma in un paese incantato, per accogliere le famiglie nel mese più magico dell’anno.

Ogni angolo sarà vestito a festa per accogliere visitatori di ogni età, dal cuore del centro storico al piazzale Mafalda di Savoia, ai piedi del castello, partendo da piazza Martiri della Libertà, passando per via Fratelli Piol, piazza Portici, piazza Matteotti, la Torre della Filanda e raggiungendo anche la Galleria Vart, via Adamello, via Camandona e via Bruere.

Tra le tante novità del calendario di eventi e proposte, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, spicca il coinvolgimento del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, con laboratori artistici in un’ottica di maggiore sinergia tra gli eventi della Città, il Castello e le sue mostre. Piazzale Mafalda di Savoia, il punto più panoramico della città, ospiterà la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale e i laboratori artistici. I laboratori gratuiti per bambini sono da sempre il punto di forza dell’evento e quest’anno saranno curati dal Dipartimento Educazione del Castello. L’ingresso al Castello inoltre sarà agevolato per tutti i visitatori del Villaggio. Babbo Natale sarà nella sua casetta tutti i giorni ad accogliere desideri e sogni dei più piccoli, insieme alla slitta, ai suoi aiutanti, alla renna Cometa e al postino presente nel magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine. Anche la grotta del Grinch trova uno spazio più ampio nella storica piazza Matteotti, ogni sabato e domenica, insieme ad una casetta per una pausa golosa. La Torre della Filanda ospiterà mostre d’arte, laboratori e una caffetteria. L’animazione con le macchinine a pedali sarà presente nei weekend alla Galleria Vart in corso Susa e la giostra a cavalli sarà in piazza Portici insieme alle altre attrazioni per bambini. Tra le novità di quest’anno, nei weekend, uno spazio con i giochi di un tempo del microcirco in via Camandona, che diventerà per l’occasione la piazza dei balocchi. Originali e curiose sono invece le esposizioni di presepi in via Bruere e via Adamello. Piazza Martiri della Libertà ospiterà le tipiche casette di legno dedicate alle golosità, che proporranno prelibatezze dolci e salate oltre alla pista di pattinaggio.

Per muoversi agevolmente, raggiungere il Villaggio e scoprire la città, oltre al Trenino di Babbo Natale, ci sono le navette gratuite che raggiungono il piazzale del Castello e via Camandona. Fino a lunedì 6 gennaio è possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini 5.

La festa inaugurale è in programma domenica 8 dicembre a partire dalle 10,30 in piazza Martiri della Libertà . Fino al 6 gennaio sono in programma numerosi eventi e tante occasioni di divertimento come ad esempio, nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, sul piazzale del Castello la “Pedalata Inclusiva - Il Villaggio senza barriere” un breve percorso con bici tandem a pedalata assistita per persone con diverse abilità. Lo stesso giorno, in piazza Martiri, si esibirà il Coro della Scuola Primo Levi di Rivoli. Per salutare le festività e dare il benvenuto all’anno nuovo, il 5 gennaio in piazza San Rocco è prevista una festa con animazione dalle 15,30 , che si concluderà alle 17 con lo storico Falò della Befana.

Il Villaggio di Babbo Natale anche quest’anno sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il giorno di Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica, il 26 dicembre e il 6 gennaio anche la matttina dalle 10 alle 13. Fiore all’occhiello dell’evento sono le aperture esclusive e totalmente gratuite dedicate alle scuole nelle mattinate prima delle vacanze di Natale. Gli alunni potranno partecipare ai laboratori del Dipartimento Educazione del Castello, divertirsi con lo spettacolo di magia di Babbo Natale, spedire una letterina insieme alla classe e iniziare così ad assaporare insieme le Festività.

Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 011-9561043 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, oppure scrivere a info@turismovest.it, o visitare i siti www.turismovest.it e www.ilvillaggiodibabbonatale.it. Si può rimanere aggiornati sull’evento anche sulle pagine Facebook e Instagram di TurismOvest e Facebook Il Villaggio di Babbo Natale.