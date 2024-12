Pianezza, tutte le iniziative dell’8 dicembre a Villa Leumann

L’8 dicembre sono in arrivo tanti eventi e iniziative a Villa Leumann, organizzati dalla Proloco insieme al Comune di Pianezza. La giornata si apre con il tradizionale Mercatino di Natale, dalle ore 9.30 alle 18, con tante bancarelle e le casette di legno natalizie.

«La grande novità del Natale di Pianezza è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che è stata allestita per la prima volta nel piazzale di Villa Leumann – racconta la Presidente della Proloco Rosanna Fassino –. La pista sarà inaugurata l’8 dicembre pomeriggio alle 14.30 e resterà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio. Quest’anno abbiamo voluto stupire con questa divertente iniziativa che permetterà ai bambini, ma anche ai giovani e agli adulti, di pattinare all’aperto per tutte le Feste Natalizie». Intorno alla pista, nella splendida cornice del parco di Villa Leumann, sede del Comune di Pianezza, ci saranno alcune casette natalizie con gli stand gastronomici per creare una magica atmosfera natalizia.

Oltre al Mercatino di Natale e alla pista di pattinaggio, l’evento clou dell’8 dicembre è la Giornata del Cuore. «Per tutto il mattino – spiega il Sindaco Antonio Castello – dentro il Palazzo Comunale i cittadini di Pianezza avranno l’opportunità di effettuare visite cardiologiche gratuite con l’elettrocardiogramma, grazie alla presenza degli “Amici del Cuore”, mentre i volontari della Croce Rossa faranno il controllo della pressione e della glicemia. Sono previste anche le visite oculistiche (presso Rb Ottica in Piazza Vittorio Veneto) e gli esami del sangue eseguiti dal personale di Villa Iris che sarà presente in Comune. I cittadini di Pianezza avranno anche la possibilità di ritirare dei ticket per fare esami gratuiti all’Irm».

La mattinata di eventi a Villa Leumann prosegue alle ore 10 con l’inaugurazione della Mostra dei Presepi, in cui saranno esposti i presepi realizzati dai cittadini e dalle classi di diverse scuole di Pianezza. La mostra sarà aperta e visibile presso la Grotta del Comune. All’inaugurazione ci sarà un concerto di musiche natalizie e la partecipazione degli Zampognari.

Alle ore 10.30 l’Amministrazione Comunale incontrerà le famiglie nella Sala Consiglio per il “Benvenuto Bebè” a tutti i bimbi nati nell’anno 2024. A seguire, alle ore 11.30, il Comune offrirà ai bambini e alle famiglie lo spettacolo della compagnia teatrale Stregatto: “La vera storia dei 25 Babbi Natale”. L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca civica Rapelli.

Alle 11 per tutti i cittadini interessati ci saranno le visite guidate di Villa Leumann con le guide dell’Unecon, mentre alle ore 12 sono previsti i festeggiamenti per le coppie di Pianezza che nell’anno 2024 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

Alle ore 14.30 ci sarà l’inaugurazione della nuova pista di pattinaggio su ghiaccio nel piazzale e l’intrattenimento per i bambini con i Babbi Natale e i balli country.

Nel pomeriggio la festa continua alle ore 17 con l’inaugurazione e l’accensione del Presepe del Gruppo Alpini nel giardino di Villa Leumann e con la distribuzione di vin brulè e panettone per tutti e cioccolata calda per i bambini.

Alle 17.30 sarà, infine, inaugurata l’illuminazione natalizia di Villa Leumann che durerà per tutte le Feste Natalizie.