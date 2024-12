Da Masterchef 8 alla bistronomia GAF: Guido Fejles tra cucina tradizionale e cocktail a regola d'arte

Sono passati cinque anni da quando Guido Fejles è uscito da Masterchef 8, portandosi a casa il quinto posto nella classifica finale.

Oggi, l'avvocato con la passione della cucina, ha aperto la bistronomia GAF a Cambiano, un luogo informale che nel giro di due anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cucina piemontese dal tocco contemporaneo e dei cocktail d’autore.



Situato nell’ex segheria del nonno, il ristorante unisce l’essenza del bistrot all’alta cucina, in un ambiente curato nei dettagli che richiama lo stile urban senza mancare di eleganza. Un rifugio per chi cerca una cucina semplice, dai sapori antichi, ma al tempo stesso innovativi e raffinati, e per chi ama la cultura a 360 gradi.

Il locale infatti ospita le opere d’arte provenienti dalla vicina Galleria d’arte Société Interludio, fondata da Stefania Margiacchi, che contribuisce a creare un ambiente di riflessione e cultura.

Obiettivo è rendere omaggio alla tradizione piemontese e, con l'aiuto del resident chef Christian Robles, seguire i principi di sostenibilità e zero sprechi. La cucina del GAF abbraccia una filosofia etica, con attenzione alle materie prime locali e senza l’uso di allevamenti intensivi. Tra i piatti proposti, il GAF valorizza tagli di carne spesso trascurati, come il quinto quarto, mantenendo un equilibrio tra cucina tradizionale e alta ristorazione.

Alla cucina si uniscono la cantina e i cocktail selezionati, firmati dal bar manager Paolo Beatino, eseguiti a regola d’arte dal resident head bartender Nicolò Canali.

Recentemente il GAF ha vinto il premio Best Audience al Mix Contest Italy Tour, il riconoscimento ottenuto con la votazione del pubblico presente alla competizione, con il Al contadin non far sa-pere con rhum e formaggio di capra, cordiale di pere e miele. Nel 2023 invece si è accaparrato il premio Best Speech nella medesima competizione.