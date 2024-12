Per Natale 2024 Giorcelli lancia Zafli il panettone allo zafferano [VIDEO]

Per le festività 2024 la storica pasticceria Giorcelli non si è fatta trovare impreparata e per celebrare al meglio questo Natale ha creato il delizioso Zafli il panettone allo zafferano e agli agrumi canditi in collaborazione con l’azienda Zaf Zaf - zafferano italiano.

Fondata nel 1964 - e rilevata dalla famiglia Giorcelli nel 1973 - la storica pasticceria di corso Orbassano nel quartiere di Santa Rita è divenuta negli anni punto di riferimento per tutti gli amanti dei buoni dolci di tradizione. Da cinquant’anni, dunque, Giorcelli è sinonimo di grande pasticceria.

Alla base di tale longevità la capacità di coniugare perfettamente i valori della tradizione e il rispetto per l’artigianalità dei prodotti con un’attenzione costante verso l’innovazione come strumento indispensabile per mantenere alta la qualità.

“La nostra è una pasticceria piemontese - racconta Claudio Giorcelli - siamo cresciuti puntando sulla tradizione. Ma da sempre lavoriamo con un occhio vispo verso il mutare dei tempi che ci ha portato negli anni all’introduzione dell’angolo caffetteria e di una pasticceria decisamente più moderna. In quest’ottica - continua Giorcelli - anche l’idea di creare delle collaborazione con realtà di eccellenza come Zaf Zaf - zafferano italiano che possano rendere ancora più uniche e esclusive le nostre creazioni”.



"La Zaf Zaf nasce in valle Maira, a Cartignano, l'abbiamo fondata più di sette anni fa io e la mia compagna - spiega Sebastiano Einaudi -. Abbiamo brevettato un nuovo sistema di coltivazione e ci appoggiamo a collaboratori di qualità, come questo panettone che è il risultato dell'incontro tra eccellenze: la purezza delle materie prime e quella del panettone".

Zafli la nuova golosa limited edition firmata Giorcelli nasce dunque dall’unione di due grandi eccellenze con l’obiettivo di portare sulle tavole delle festività il tradizionale dolce natalizio arricchito dalla preziosità dello zafferano.

Piccola realtà a conduzione familiare del cuneese nata nel 2019, l’azienda Zaf Zaf - zafferano italiano lavora fin dalle origini nel rispetto dell’ambiente e nella sostenibilità. Un approccio ecologico e consapevole che mira non solo a protegge la terra ma anche chi vi lavora, garantendo un prodotto puro, autentico e di altissima qualità.

A muovere Zaf Zaf - zafferano italiano anche e sopratutto la passione di Sebastiano e Paola Einaudi che si riflette in ogni loro scelta: dalla selezione dei semi alla raccolta, dalla trasformazione alla collaborazione con maestri artigiani come Claudio Giorcelli, appunto.

Il panettone Zafli si presenta come una nuvola morbida e profumata ricoperta da una bella glassa alle mandorle. Al naso sentori di burro, limone e arancio. Agrumi che si ritrovano chiaramente al palato. Al gusto si percepiscono tenue ma piacevolmente e persistenti note di zafferano.

Zafli è realizzato esclusivamente nel formato da 700g (35 €).

Oltre a Zafli disponibili il panettone tradizionale, cioccolato e cioccolato e albicocche.

Giorcelli. C.so Orbassano, 222 - Torino. Tel. +39 011353968.

