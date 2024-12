Parco del Meisino, la protesta arriverà martedì in Comune

Martedì 10 dicembre, mentre nella sala Orologio si terrà l'audizione della Consulta per l'Ambiente e il Verde sul progetto Centro per l'educazione sportiva e ambientale al Meisino, saremo presenti come Comitato sia all'incontro che in presidio sotto la sede del Comune per ribadire la nostra opposizione totale e irrevocabile. Non solo non esistono modifiche che possano risolvere criticità e contraddizioni congenite al progetto, ma a quasi tre mesi dall'inizio dei lavori - tre mesi di mezzi pesanti in una ZPS, interventi inutili e impattanti sul suolo, militarizzazione degli spazi pubblici, potature e tagli - una vera mediazione tra diverse istanze non è più neanche pensabile.

Il progetto va fermato, i cantieri vanno chiusi!". Lo scrive il comitato in difesa del Meisino".