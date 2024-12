Taglio capelli a chi ne ha bisogno: ai Bagni Nizza Millefonti il progetto inclusivo con gli studenti dell'Engim

Il 2024 è stato il secondo anno di sperimentazione del progetto “Bellezza ai Bagni, sostenuto dal Piano di Inclusione Sociale della Città di Torino, ”, un modo diverso per affrontare il tema dell’emarginazione degli adulti portando nel servizio docce municipali di Nizza Millefonti occasioni di cura della persona, arte e cultura, integrazione tra cittadini e prime esperienze di avvicinamento al lavoro, con inusuali incontri tra mondi diversi.

Uno di questi è il Servizio di Acconciature Gratuito, realizzato dagli studenti ENGIM in orario didattico che ha garantito il servizio ogni lunedì mattina (eccetto agosto), in collaborazione con ENGIM Piemonte e studenti in formazione. A essere coinvolti nel progetto sono stati 15 studenti, un professore, un tutor e un coordinatore didattico.