Pomodori, fagiolini, peperoncino: tutto made in Italy? No, la truffa viaggiava tra Torino e Piacenza

Pomodori, peperoncini, fagiolini e non solo: questi e altri prodotti (ancora sotto forma di semi) erano spacciati come tipici italiani, ma in realtà arrivavano da ben altri territori. Ma gli uomini della Guardia di Finanza di Torino hanno scoperto l'inganno e hanno fatto scattare il blocco a quella che era una vera e propria frode alimentare.

Cina, india, Ungheria e Tanzania

In realtà si trattava di semi provenienti dalla Cina, ma anche India, Ungheria e Tanzania. E che venivano messi in commercio in tutta la Penisola con immagini e rappresentazioni che lasciavano invece pensare si trattasse di prodotto genuinamente italiani. Un'operazione simile, peraltro, era già stata messa in atto sempre dalle Fiamme Gialle nel mese di settembre, scoprendo in provincia di Cesena un quartier generale di queste attività e sequestrando 8,2 tonnellate di sementi da orto, già confezionate in circa 218mila buste.