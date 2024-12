Doppia scossa di terremoto vicino alla Francia, gli effetti si sono sentiti anche alle porte di Torino

Attimi di paura, nella mattinata di oggi, per una doppia scossa di terremoto che si è percepita sia in provincia di Cuneo che nel Torinese: in particolare, segnalazioni si sono avute nella zona di Pinerolo, ma tanti hanno parlato di aver sentito la scossa non solo a Piossasco o Torre Pellice, ma anche a Caprie e fino a Settimo Torinese.



Un territorio piuttosto esteso, insomma, con i sismografi i due movimenti – riportati dal portale INGV.it e rilevate dalla sala sismica IGNV-Roma – si sono scatenate rispettivamente alle 10.59.58 e alle 11.41.21: la prima a una profondità di 11 km e di magnitudo 2.4 e la seconda a 5 km e di magnitudo 4.0.



[La mappa dell'epicentro della scossa sul portale INGV] Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco non risultano danneggiamenti o persone ferite.