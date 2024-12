A Barriera, uno spazio tra moda, arte e comunità: apre il nuovo atelier di Matteo Thiela

Matteo Thiela inaugura il suo nuovo atelier e showroom il 12 dicembre 2024, in via Lombardore 14 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano.

Nel “bunker” sotterraneo dello showroom, i capi di Thiela saranno visibili in uno spazio esclusivo, totalmente bianco, accessibile su appuntamento per un’interazione intima e personalizzata con le sue creazioni.

“Il nuovo atelier - racconta Thiela - è un punto di incontro aperto, pensato per mescolare e connettere realtà diverse di Torino, persone del centro, giovani e chi vive e respira il quartiere. Lo spazio di apre su un cortile e conduce ad un lungo corridoio, dove ho disposto le macchine rotative con cui realizzo i vestiti. Dalla congiunzione centrale dello spazio, una scala scende a una cantinetta bianca, intima, dove alcuni dei vestiti sono esposti e dove si può indossare un capo in un’atmosfera raccolta, quasi nascosta: un luogo di protezione e riservatezza, per vivere l’esperienza dei capi in modo personale. Questo nuovo atelier vuole anche essere un terreno fertile per nuovi progetti, un luogo che dia energia e speranza a una zona straordinaria ma che vive momenti difficili. L’obiettivo è nutrire questo terreno con bellezza e creatività, perché idee e connessioni possano davvero fiorire, che sia per una serata, un salotto o un