Trofarello, la Tintolav passa di mano: a prendere il controllo sono i novaresi del Gruppo Mirato

Da oggi Trofarello è molto più vicina a Novara. Merito dell'operazione che ha portato la Tintolav, azienza storica torinese specializzata in prodotti tecnici per lavanderia e superfici, sotto il controllo dei novaresi del Gruppo Mirato. Un legame che va a rafforzare una presenza che ha visto gli acquirenti del 55% delle quote già protagonisti del mondo della bellezza e della cura personale con marchi storici come Malizia, Splend'Or, Intesa, Geomar, Clinians e I Provenzali.

Tintolav continuerà ad operare come società autonoma, mantenendo una propria rete di vendita: il 45% rimarrà a Stefano e Luca Pulido che rimangono operativi in azienda. Ma cambierà il management: il cda, infatti, avrà nel ruolo di presidente Fabio Ravanelli, già presidente di Confindustria Piemonte in un recente passato. Stefano Pulido sarà vicepresidente e amministratore delegato, con particolare riferimento al canale professionale, Alberto Pollini ricopre la carica di ad con particolare riferimento al canale del mercato di massa.

"Un'acquisizione come questa segna una nuova fase per il Gruppo Mirato. Crediamo fortemente nella crescita di Tintolav e nell’integrazione di competenze, tradizione e innovazione, consolidando la nostra leadership nel mercato in cui operiamo allargando le categorie presidiate ed i canali di vendita creando sinergie che possano generare valore per entrambe le realtà”, afferma Ravanelli.