Con 'Nichelino Universitaria' un aiuto per gli studenti del territorio: chi può presentare domanda e come

Ritorna anche in questa fine d'anno l'iniziativa 'Nichelino Universitaria' per fornire un aiuto agli studenti del territorio. Il bando, aperto fino al 23 dicembre, è rivolto agli studenti universitari iscritti all’Anno Accademico 2024/2025 residenti e frequentanti corsi di laurea triennali, iscritti al primo o al secondo anno, in linea con il percorso di studi.

Chi può fare domanda e come

C'è tempo fino all'antivigilia di Natale per gli studenti universitari nichelinesi per presentare domanda di contributo.

Requisiti: residenza nel Comune di Nichelino, iscrizione al primo anno e/o al secondo anno, in linea con il percorso di studi, di un corso di Laurea Triennale nell’Anno Accademico 2024/2025; indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEEU del nucleo familiare, in corso di validità, sotto € 25 mila.

Si può presentare domanda, esclusivamente in via telematica tramite autenticazione Spid, al link: https://comune.nichelino.to.it/2024/12/03/bando-pubblico-nichelino-universitaria-anno-accademico-2024-2025/?fbclid=IwY2xjawHDkPBleHRuA2FlbQIxMAABHVrtDyKqud4rG8OJc-eM7caRUiFko9C_a1Qmfa77FBJlWQx4cJwJMQcdRA_aem_1MgzvfbGlE2HR14n8vFS3g