Un'eccellenza sanitaria nel cuore di Falchera: inaugurato il nuovo Ambulatorio Infermieristico in via degli Abeti

E' stato inaugurato questa mattina, presso la sede territoriale dell’ASL Città di Torino in via degli Abeti 16, il nuovo Ambulatorio Infermieristico e Punto Prelievi, un progetto che intende offrire servizi sanitari fondamentali in un’area periferica della città, storicamente segnata da criticità sociali e sanitarie.

Servizi e orari

L’ambulatorio fornirà un ampio ventaglio di prestazioni, tra cui: terapia iniettiva, medicazioni per lesioni da pressione, vascolari e ulcere diabetiche, gestione di ferite traumatiche o chirurgiche, medicazioni e irrigazioni di cateteri venosi centrali, counseling infermieristico e terapia educazionale.

L’ambulatorio sarà accessibile su appuntamento o in accesso diretto, con impegnativa dematerializzata o ricettario bianco. Gli orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-15.00, martedì e venerdì 10.30-15.00

Il Punto Prelievi

Il Punto Prelievi sarà invece aperto il martedì e il venerdì dalle 8 alle 10.30, previa prenotazione tramite il Call Center Regionale (800.000.500), i Centri Unificati di Prenotazione o le farmacie. I referti saranno ritirabili dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.

"Una risposta concreta alle esigenze della periferia"

L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale Maurizio Marrone, del Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, e del Direttore Generale dell’ASL Città di Torino Carlo Picco.

Marrone ha sottolineato l’importanza di riportare servizi essenziali in quartieri come Falchera: "In un quartiere per troppo tempo dimenticato, si ribadisce che non possono esserci cittadini di serie A e di serie B". Picco ha aggiunto: "Torino Nord è un’area con molte criticità, ma il potenziamento del San Giovanni Bosco, del Presidio di via Anglesio e ora di via degli Abeti dimostra il nostro impegno a portare la sanità nei territori più fragili".

Un passo verso la sanità di comunità

Barbara Vinassa, Direttore del Distretto Nord-Est, ha definito il nuovo Ambulatorio "un servizio prezioso per la comunità", sottolineando la motivazione degli operatori sanitari. Franco Cirio ha concluso indicando la direzione futura: "Vogliamo trasformare questo presidio in uno spazio per una Sanità di iniziativa, puntando sull’attività infermieristica di Famiglia e di Comunità".