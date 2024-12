Incidente in tangenziale Sud: rallentamenti per un tamponamento all'uscita da Torino

Tamponamento in tangenziale Sud a Torino, rallentamenti al traffico

Incidente questa mattina in tangenziale Sud, a Torino. Due le vetture coinvolte in un tamponamento poco dopo l'uscita dalla città, all'altezza di Villastellone.

Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato all'incidente, ma la pioggia e le temperature rigide potrebbero aver influito sull'impatto.

Non si registrano conseguenze gravi, fortunatamente, ma il traffico sta risentendo delle operazioni che soccorritori e Polizia stradale stanno effettuando per ripristinare le condizioni di sicurezza per chi viaggia verso la provincia di Cuneo e la Liguria.