Per la prossima settimana potrebbe essere pronto il nuovo campo da gioco a prova di vandali

Potrebbe essere pronto all’uso dalla prossima settimana il nuovo campetto da calcio e basket nel parco giochi di via Ribet a Luserna San Giovanni. La necessità di sostituire la struttura con una ‘a prova di vandali‘ era diventata evidente questa estate quando la recinzione danneggiata aveva ferito al collo un bambino.

“La settimana scorsa gli operai comunali hanno eliminato la recinzione ed i pali mentre nei giorni passati sono stati scavati i buchi a cui ancorare la struttura che la ditta al lavoro ha cominciato ora a montare” racconta l’assessore all’Arredo urbano Gabriele Rivoira. Proprio gli operai attualmente al lavoro stimano di completare il montaggio in quattro o cinque giorni.

“La rete di recinzione del nuovo campo non sarà più morbida ma abbastanza rigida da non poter più essere vandalizzata” rassicura Rivoira. Il costo complessivo dei lavori al parco giochi di via Ribet è di 50.000 euro, ricavati dall’avanzo di amministrazione.

Completato il campetto, l’Amministrazione comunale farà partire un intervento necessario per risolvere uno dei problemi segnalati dai genitori dei bambini che frequentano il parco: “Terminato questo primo intervento verranno risistemati i cordoli che delimitano le aree gioco e che sono in parte sollevati” conclude l’assessore.