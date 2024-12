Luke Winslow & Roberto Luti in concerto al FolkClub

Venerdì 13 dicembre alle ore 21.30, Luke Winslow & Roberto Luti.

Navigato chitarrista, cantante, produttore e cantautore, Luke Winslow King combina il blues del delta del Mississippi, il folk, il jazz classico, il roots rock & roll e l’Americana, fondendo idee contemporanee con stili di epoche passate e producendo un suono che è allo stesso tempo rustico e urbano, elegante e assolutamente personale. Miglior Artista Blues per Gambit nel 2008, la sua I'm Glad Trouble Don't Last Always si avvicina ai 10 milioni di stream su Spotify. Il suo settimo album If These Walls Could Talk ha ottenuto 4,6 milioni di stream nel suo primo anno ed è stato definito "oro pop Americana" da Glide Magazine. Nominato membro votante della Grammy Recording Academy nel 2022, LWK si è esibito in tutto il Nord America e in Europa, calcando i palchi dei festival più importanti; ha aperto i concerti per Jack White, Taj Mahal, Roseanne Cash, Tower of Power, Rebirth e Greensky Bluegrass. Al suo quarto concerto sul nostro palco (manca dal 2016), LWK presenta il suo nuovissimo, ottavo album "Flash-A-Magic", accompagnato dal magistrale Roberto Luti alla slide guitar.



Per info: www.folkclub.it