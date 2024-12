Orbassano, inaugurato il nuovo sportello di Atc in via dei Mulini 1

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo punto di recapito (lo sportello decentrato) dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in via dei Mulini 1 a Orbassano, aperto, ogni secondo mercoledì del mese, nello stabile che ospita anche l’Ufficio Casa del Comune e il Centro per l’impiego.

Lo sportello accoglierà, su appuntamento, gli assegnatari delle case popolari, per fornire informazioni sul funzionamento dei servizi dell’ente e per questioni specifiche che riguardino gli alloggi di edilizia sociale. In concomitanza con determinate scadenze (es. fondo sociale, censimento), sarà inoltre possibile recarsi al punto di recapito per svolgere pratiche amministrative.

“L’apertura del nuovo recapito dell’Atc a Orbassano – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Emilio Bolla, incontrando in municipio il sindaco Cinzia Bosso, il presidente del consiglio comunale Eugenio Gambetta e il consigliere Antonio Vitale - è una dimostrazione concreta del nostro impegno per essere più vicini ai residenti delle case popolari del territorio. Lo sportello consentirà agli assegnatari di ricevere assistenza e servizi senza doversi necessariamente recare nella nostra sede centrale di corso Dante a Torino. Il nuovo punto di contatto permetterà di gestire più agevolmente le pratiche amministrative, ricevere informazioni, segnalare problematiche e dialogare direttamente con i nostri operatori”.

Quello di Orbassano è il dodicesimo sportello decentrato aperto da Atc, che si unisce a quelli già attivi nei comuni di: Pinerolo, Piossasco, Chivasso, Beinasco, Carmagnola, Ivrea, Cuorgnè, Pianezza, Venaria, Susa e nei quartieri di corso Taranto e corso Grosseto a Torino.