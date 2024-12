ll patto territoriale della Zona Ovest al quarto di secolo: un convegno lo celebra a Venaria

Giovedì 19 dicembre, la città di Venaria Reale sarà protagonista di un importante convegno per celebrare, con uno sguardo proiettato al futuro, i 25 anni del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino . La scelta della location non è casuale: proprio a Venaria Reale, 25 anni fa, i sindaci degli 11 Comuni aderenti ( Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse ) firmarono i documenti costitutivi del Patto.

L’incontro, che si terrà presso la Biblioteca civica Tancredi Milone in via Verdi 18, sarà uno spazio di confronto e riflessione sul futuro del territorio. “Da metodo a strategia”, il titolo dell’evento, sottolinea l’approccio orientato a una rinnovata cooperazione tra i Comuni, puntando a trasformare l’esperienza passata in una strategia per affrontare le sfide dei prossimi anni, con più forza e vitalità.