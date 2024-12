Comunità energetiche, Avetta (Pd): "Il Piemonte deve recuperare il suo ritardo"

"Ieri, insieme al nuovo Piano della qualità dell'aria, è stato approvato il mio ordine del giorno che impegna il Consiglio regionale ad aggiornare la legge sulle CER, le comunità energetiche da fonti rinnovabili. Il Piemonte deve recuperare molto terreno rispetto ad altre Regioni: Lombardia ed Emilia Romagna, per esempio, sono molto più avanti di noi", ha sottolineato il Consigliere regionale del Pd Alberto Avetta.

"Da noi manca una legge regionale aggiornata alla normativa europea e nazionale sulle CER e nella passata legislatura la Giunta Cirio ha sprecato una grande occasione. È un problema di competitività del Piemonte, infatti, questo ritardo ha una ricaduta negativa sulle nostre imprese, che sono penalizzate rispetto a chi opera in Lombardia o Emilia Romagna. Auspichiamo una discussione urgente e franca per arrivare ad approvare una nuova legge regionale, prevedendo risorse adeguate a sostenere e promuovere davvero la costituzione delle CER, che poi sono il modo più intelligente per contribuire a rendere il Piemonte sempre più indipendente dalle dinamiche energetiche internazionali", ha concluso Avetta.