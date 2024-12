A scuola di cinema negli istituti di San Giusto, Cuceglio, Candia e Ozegna

Fare cinema fin dalla scuola dell’infanzia. Capita all’istituto comprensivo di San Giorgio Canavese grazie al progetto “Con occhi diversi” , proposto da Distretto Cinema all'interno del progetto CIPS-Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa, che prosegue fino a marzo, coinvolge la scuola primaria Gozzano di San Giusto (otto sezioni, dalla prima alla quarta), la Schweitzer di Cucecglio (le due pluriclasse 2ª-3ª e 4ª-5ª), la scuola dell’infanzia di Candia “Ruffinelli” e la don Lorenzo Coriasso ad Ozegna.

Si parte scoprendo la storia del cinema, per poi concentrarsi su “Pinocchio”: a seconda delle classi e dell’età degli studenti, il libro di Carlo Collodi viene declinato diversamente, scoprendone tutte le tematiche, dal rapporto bambini-adulti, all’abbandono scolastico, al tema della menzogna. Bambini e ragazzi sono poi chiamati a inventare storie sugli stessi temi: se le classi della materna, realizzano poi disegni animati a partire da queste, quelle di elementari producono cortometraggi, di finzione o documentaristici. L’obiettivo è realizzare un cortometraggio per classe, occupandosi di ogni aspetto della realizzazione: per questo, docenti e allievi sono affiancati da professionisti del cinema, ogni giorno impegnati sul set e selezionati da Distretto Cinema, associazione torinese che, in questi anni, ha organizzato iniziative come il festival internazionale Contemporanea, “Cinema a Palazzo Reale” o “Cinema sulla Pista 500”.

La proposta, totalmente gratuita per le scuole, prevede anche la visita al Museo Nazionale del Cinema, con un focus sugli effetti speciali nei film, e una mattinata al cinema Margherita di Cuorgnè.