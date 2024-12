"I fiumi e le città". Dialogo tra Torino, Roma e Saragozza

Si è svolto oggi a Torino, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, il convegno internazionale "Le Vie dell’acqua”, che si è aperto con la sessione “I fiumi e le città. Progetti e sguardi al futuro. Dialogo tra Torino, Roma e Saragozza”, organizzata dall'assessorato alla Cura della città, Verde pubblico e Fiumi della Città di Torino. Si è trattato di un importante momento di confronto tra le tre città, accomunate da una relazione molto forte con i propri fiumi e da visioni e progettualità per il loro rilancio, che coniugano cultura, sostenibilità e innovazione.

Moderati del giornalista Carmine Festa, hanno dialogato tra loro Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo rifiuti di Roma Capitale, Tatiana Gaudes, assessora all'Ambiente della Città di Saragozza, oltre all'assessore della Città di Torino, Francesco Tresso, che ha commentato: “Il confronto tra tre città legate da un rapporto profondo con i loro corsi d’acqua è stata un’opportunità preziosa per condividere progetti e strategie che valorizzano i fiumi come risorsa fondamentale di sviluppo. Al tempo stesso abbiamo riflettuto sulle sfide che essi pongono per il futuro, dimostrando quanto sia importante integrarli nelle politiche urbane con uno sguardo innovativo, sostenibile e attento ai cambiamenti climatici in corso”.

L’assessore Tresso ha presentato al pubblico il grande progetto di rilancio del fiume Po, parte del progetto complessivo di riqualificazione del Parco del Valentino finanziato nell’ambito del PNRR. “Un fiume di futuro - Let's Po” prevede il ripristino della navigazione fluviale con mezzi full electric, la realizzazione di nuovi attracchi, di una darsena per il ricovero in sicurezza dei battelli e, inoltre, di una centralina idroelettrica per alimentare i mezzi dalla stessa energia prodotta dal fiume. Un elemento cardine del progetto sarà il River Center: hub di comunicazione, condivisione e scambio di esperienze innovative sul tema dell’acqua e del fiume, che sarà ospitato nelle arcate dei Murazzi.

Organizzato dall’Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa dell’UNESCO, insieme alla Riserva della Biosfera di PoGrande e con la collaborazione di Fondazione Torino Musei e Città di Torino, il convegno "Le Vie dell’acqua” è stato il momento conclusivo della tre giorni di lavori che ha riunito a Torino - città dei quattro fiumi e sede della Riserva MaB Collina Po - esperti di acque e bacini fluviali, gestori dei siti delle riserve della biosfera e rappresentanti dei comitati nazionali MaB di tutta l'Europa sudorientale. Obiettivo del workshop creare sinergie e scambiare conoscenze tra la rete delle Riserve della Biosfera nella regione.