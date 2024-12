Torna l'albero di Natale degli ecovolontari di Collegno

Sarà il Sindaco cavallone a custodire la busta sigillata con il numero esatto delle carte usate: chi si avvicinerà di più al numero di carte di cui è composto l’ “Albero nel paese delle meraviglie” riceverà un “dolce” premio.

Intanto Collegno si prepara a un altro weekend di incontri, spettacoli e mercati natalizi. Si inizia venerdì 13 dicembre con “Un Natale che sia t@le” in piazza IV Novembre: organizzato dal Movimento Rangers, si tratta di tre giorni dedicati alla solidarietà e allo spirito di comunità. In calendario musica, magia, giochi, stand gastronomici e domenica 15 “Taccuino di un vecchio fotoreporter”, la presentazione del libro di Viola Franchino.

Sempre domenica 15 dicembre dalle 10 alle 18 in piazza della Liberazione arriva “Natale a Savonera” con allestimenti, laboratori e idee natalizi, dalle 16 spettacoli e laboratori alle Portinerie Sociali di Villaggio Dora con “La ragazza con la lanterna”. Alle 15 “Aspettando Papà Noel”, spettacolo a cura di Marco Sereno in piazza IV Novembre, a seguire merenda per tutti i bambini offerta dall’associazione San Lorenzo. Infine dalle 15 alle 18 ritrovo alla parrocchia Beata Vergine Consolata con “Natale: un abbraccio di cuori” con attività ludico ricreative per grandi e piccoli. Tutte le attività sono libere e gratuite, per tutti gli approfondimenti www.comune.collegno.to.it