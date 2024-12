Grugliasco, nasce un nuovo movimento civico-politico: si tratta di "Grugliasco Insieme"

Alle porte di Torino nasce un nuovo movimento civico-politico: una novità che si manifesta quasi sotto l'albero di Natale e che porta il nome di "Grugliasco Insieme". A darne notizia ufficiale, l'ultimo numero di InGrugliasco, il periodico di informazione scaricabile in pdf dal portale dell'ente pubblico.



Tra i messaggi e le notizie contenute nelle 13 pagine del giornale, infatti, un trafiletto riporta - a firma del consigliere comunale Gaetano Angelo Capizzi - che lo stesso ha dato vita al movimento insieme all’assessore al Commercio, Roberta Colombo, al presidente emerito Salvatore Fiandaca e molti altri cittadini. Un movimento "non ideologico, non partitico e non di potere. Un movimento di libera espressione senza logica di partito. Prevarrà il merito e l’impegno nel dare il proprio contributo a rendere la nostra Grugliasco una città da vivere. Proporremo che Grugliasco sia sempre più Città universitaria con tutti i servizi annessi e connessi. Il Movimento sarà attento alle politiche vere e concrete della casa per le famiglie poco fortunate".



Una comunione di intenti che riavvicina proprio un'esponente della giunta di centrosinistra guidata da Emanuele Gaito e Capizzi, eletto nelle tra le file dei "Moderati - Al centro con Gaito" e poi fuoriuscito dalla maggioranza per confluire nel Gruppo Misto di minoranza.