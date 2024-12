Bricherasio ha un ‘libro dei sogni’ per abbattere le barriere architettoniche del centro

Da quest’anno Bricherasio ha un ‘libro dei sogni’ dove sono indicati gli interventi necessari per rendere il paese accessibile alle persone con disabilità. Verrà messo ai voti nel prossimo Consiglio comunale il Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba) già approvato dalla Giunta ad inizio novembre. “È un documento accessorio al Piano regolatore, non è vincolante, e può essere considerato un ‘libro dei sogni’ tanti sono gli interventi descritti per rendere completamente accessibile il centro del paese e i suoi edifici pubblici a tutti. Per realizzarli dovremo comunque fare i conti con le risorse limitate del bilancio” chiarisce il sindaco di Bricherasio, Simone Ballari. Tuttavia il Peba è un passo in più verso la realizzazione di quegli interventi: “Uno dei requisiti per partecipare ai bandi per accedere ai contributi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche spesso è proprio la presenza di un Piano di questo tipo” aggiunge.

Tra le criticità evidenziate dal Peba ce ne sono alcune che riguardano gli edifici scolastici: “La scuola elementare non ha un ascensore, di conseguenza quando in una classe c’è un bambino disabile, questa deve rimanere sempre al primo piano per tutto il ciclo”. Non tutte le scale che portano alle scuole medie, poi, sono dotate di montacarichi.

Inoltre ci sono problemi in municipio “Qualche ufficio comunale è ancora sprovvisto delle rampa che lo renderebbe accessibile anche con la sedia a rotelle” aggiunge Ballari.

Non tutti i marciapiedi in centro paese, poi, garantiscono di circolare in sicurezza: “Potremo però completare alcuni piccoli interventi per migliorare la situazione senza aspettare contributi come la realizzazione degli scivoli che colmino la distanza con il sedime stradale e permettano alle sedie a rotelle di salire sui marciapiedi e di scendere” sottolinea il sindaco. Alcune situazioni, invece, sono di più difficile risoluzione: “Il marciapiedi adiacente alla scuola elementare deve essere completato affinché tutti possano raggiungere in sicurezza il parcheggio davanti alla farmacia” continua Ballari.

Il Piano eliminazione barriere architettoniche è stato redatto dall’architetto Marco Peirone di Pinerolo, è costato 4.000 euro ed è stato pagato con i contributi assegnati per la progettazione dalla Regione Piemonte.